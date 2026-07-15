Autorizan la llegada del tren más rápido del país que lo recorrerá entero en 3 horas.

El corredor ferroviario de alta velocidad que une el norte de la Península Ibérica ya tiene fecha oficial. Durante la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida (Huelva), el primer ministro portugués, Luís Montenegro, confirmó que confía en que la línea Lisboa–Oporto–Vigo esté finalizada en 2033, cumpliendo los plazos acordados con Europa y con el lado español del proyecto.

La declaración despeja semanas de incertidumbre sobre la prioridad del país vecino. Entre conectar primero con Madrid o con Galicia, Portugal lo tiene claro.

Primero el norte. Carlos Fernandes, vicepresidente de Infraestructuras en Portugal, lo explicó sin rodeos: el proyecto “desarrolla nuestro país y la centralidad de nuestras ciudades, y no la centralidad de otras ciudades ibéricas”.

El tren AVE de Renfe que alcanzará los 350 km/h. Shutterstock / ChatGPT

Lo que cambia con la nueva línea de alta velocidad

El impacto más inmediato se medirá en minutos. El trayecto entre Vigo y Oporto, que actualmente requiere 2 horas y 20 minutos, quedará reducido a solo 50 minutos una vez entre en funcionamiento la línea de alta velocidad.

La conexión entre Vigo y Lisboa, hoy prácticamente inviable sin transbordos, se completará en aproximadamente 140 minutos.

Para que el proyecto avance, no solo depende de Portugal. España deberá construir una salida de alta velocidad entre Vigo y Tui en el tramo que conecta la red española con la lusa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en la misma cumbre que “algunas inversiones tienen que acelerarse y agilizarse” y garantizó el compromiso de España con el proyecto.

Las especificaciones del tren que conectará España con Portugal. Renfe

La inversión acumulada y el papel de Europa

El corredor atlántico no es un proyecto nuevo. Lleva casi tres décadas sobre la mesa, con la crisis económica de 2012 como mayor punto de inflexión cuando las tuneladoras se detuvieron en Vigo y se pospuso la construcción de la salida sur que conectaría el Eje Atlántico con la red portuguesa.

La Unión Europea ha invertido alrededor de 250 millones de euros en el corredor atlántico, mientras que el proyecto Madrid–Lisboa acumula más de 750 millones de euros en fondos europeos.

El plan total de alta velocidad entre Lisboa, Oporto y Vigo ya llevaba 11.000 millones de euros de inversión a fecha de 2023, con otros 3.000 millones adicionales del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en forma de créditos blandos.

Madrid–Lisboa tendrá que esperar hasta 2034

La confirmación de la prioridad gallega no significa que el enlace con Madrid quede descartado, sino que llegará después. La conexión entre las dos capitales ibéricas está prevista para 2034, con el objetivo de cubrir el trayecto en unas tres horas.

El primer paso será tener lista en 2030 una línea con trenes convencionales que permita viajar entre ambas ciudades sin transbordos, eliminando el cambio de vía que hoy obliga a detener los trenes en la frontera.

La conexión se enmarca en la estrategia de la Comisión Europea de impulsar el tren frente al avión en distancias medias. Cubrir el trayecto Madrid–Lisboa en 180 minutos representaría un golpe directo al tráfico aéreo en uno de los corredores más transitados de la Península.