Moverse por las montañas colombianas representa un desafío significativo. Las pendientes, curvas y rutas estrechas dificultan el tránsito de mercancías y viajeros en una de las regiones más productivas del país. No obstante, esta situación está a punto de transformarse gracias a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina.

El Túnel del Toyo, también conocido como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, establecerá una conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño. Esta obra reducirá los viajes de aproximadamente siete horas a tan solo cuatro, acortando así los tiempos y distancias entre Medellín y los principales puertos del Caribe colombiano.

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Un túnel de casi 10 kilómetros en un corredor de 39,5

El proyecto abarca un total de 39,5 kilómetros de nuevas vías, que incluyen puentes, viaductos y túneles. El tramo más sobresaliente es el túnel principal, que tendrá una extensión de 9,73 kilómetros, lo cual lo posiciona como el más extenso de América Latina. La construcción, que inició en 2018, está programada para ser operativa entre 2026 y 2027.

Este proyecto interconectará localidades como Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Dabeiba, promoviendo una mejor integración de las comunidades y atenuando el aislamiento geográfico que, durante décadas, ha restringido el progreso regional.

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Reducción de tiempo de viaje impulsa economía

La reducción de tres horas en el tiempo de trayecto impactará directamente en la economía local. Antioquia podrá exportar productos agrícolas e industriales con mayor rapidez, mientras que Urabá ganará relevancia como punto logístico clave hacia los puertos del Caribe.

Para el turismo y la movilidad diaria, el ahorro de tiempo también es significativo: menos combustible, menor desgaste para los vehículos y mayor seguridad vial. Desde el Gobierno colombiano destacan que esta obra facilitará la integración económica entre el interior y la costa, mejorando la competitividad nacional.

Europa pone en marcha la mayor megaobra de su historia

En el viejo continente, la obra destacada es el Brenner Base Tunnel, que conectará Italia y Austria mediante un trazado subterráneo de 64 kilómetros. Será el túnel ferroviario más extenso del mundo una vez finalizado. Con una inversión de 10 500 millones de euros, esta infraestructura atraviesa los Alpes y transformará el transporte transfronterizo en Europa.

La obra permitirá a mercancías y viajeros cruzar la frontera con mayor celeridad, proporcionando menor impacto ambiental y un avance significativo hacia la movilidad sostenible.