La educación es un pilar esencial para el desarrollo tanto individual como colectivo. No solo determina las oportunidades laborales futuras, sino que también influye en la calidad de vida y en la creación de sociedades más justas. En este marco, el Índice de Resultados Escolares (IRE), que evalúa la proporción de adolescentes de 15 años que completan su escolaridad en “tiempo y forma”, ha revelado cuál es el país de América Latinacon el sistema educativo más eficiente y efectivo. El nuevo ranking del IRE, basado en encuestas de hogares y resultados de las pruebas PISA, coloca a Chile como el país con mejor desempeño educativo de la región. Según el informe, 38 de cada 100 estudiantes de 15 años en Chile siguen su trayectoria escolar de manera adecuada, es decir, sin repetir, abandonar ni ingresar tarde al sistema y alcanzando los niveles esperados en Lengua y Matemática. Este resultado no solo refleja una política educativa constante, sino también una estructura que asegura altos niveles de asistencia hasta los 17 años. De hecho, Chile mantiene una cobertura escolar del 95% a esa edad, cifra que supera a la de muchos de sus vecinos. Aunque Argentina presenta avances significativos en cobertura escolar, aún enfrenta retos para mejorar la calidad y la continuidad del trayecto educativo.En 2022, el 97% de los adolescentes de 15 años asistía a la escuela y 81 de cada 100 estaban en el grado correspondiente a su edad. Esto posiciona a Argentina como el país con mayor proporción de estudiantes de 15 años que permanecen en el sistema educativo sin repetir ni abandonar. Sin embargo, al considerar el rendimiento académico, es decir, si los estudiantes alcanzan los niveles mínimos en Lectura y Matemática según las pruebas PISA, los números disminuyen. Solo 22 de cada 100 alumnos de 15 años logran completar su escolaridad en tiempo y forma, lo que coloca a Argentina entre los países con menor puntaje del IRE. Este indicador ha mostrado un descenso en la última década: en 2008, el 26% de los jóvenes de 15 años alcanzaban ese estándar, cifra que bajó a 22% en 2022, a pesar de los aumentos en cobertura. El IRE se fundamentó en datos comparables de ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En 2022, el Índice de Resultados Escolares, que combina la tasa de asistencia, la escolaridad en tiempo teórico y el nivel de conocimientos a los 15 años, presentó los siguientes resultados: