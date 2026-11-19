Fotografía cedida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA que muestra una representación artística de la sonda Voyager 1 viajando a través del espacio interestelar en el cual entró en 2012.

La NASA ha confirmado un hito histórico de la Voyager 1: la sonda espacial más lejana de la historia ya se encuentra a un día luz de la Tierra, después de casi 50 años de viaje por el espacio. El objeto construido por el ser humano ha recorrido más de 25.000 millones de kilómetros desde su lanzamiento en 1977 y continúa alejándose de nuestro planeta.

La nave no tripulada fue diseñada para cumplir una misión inicial de cinco años, pero su funcionamiento se ha prolongado mucho más de lo previsto. El administrador de la agencia estadounidense, Jared Isaacman, celebró el logro y destacó el trabajo de los científicos e ingenieros que hicieron posible una travesía que ya supera las expectativas originales de la misión, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.

La Voyager 1 alcanza una distancia histórica: qué significa estar a un día luz de la Tierra

La NASA ha confirmado a través de sus canales oficiales que la Voyager 1 ha alcanzado el hito de situarse a un día luz de distancia de la Tierra. Esta medida equivale al recorrido que realiza la luz durante 24 horas y representa una separación de aproximadamente 25.900 millones de kilómetros.

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, celebró el acontecimiento en las redes sociales y calificó el logro como “extraordinario”. Además, destacó la capacidad de los equipos que construyeron y lanzaron la nave hace casi cinco décadas.

Al valorar la trascendencia del acontecimiento, Isaacman recordó lo que aquellas “mentes brillantes” consiguieron con la tecnología disponible en 1977 y reflexionó sobre los avances que podrían alcanzarse en la actualidad “y hasta dónde deberíamos aspirar con las herramientas, los recursos y la ambición de nuestra época”.

Mientras tanto, la Voyager 1 continúa su recorrido por el espacio interestelar a una velocidad cercana a los 61.000 kilómetros por hora. Su trayectoria la convierte en el objeto fabricado por el ser humano que ha llegado más lejos de la Tierra.

El Voyager 1 alcanzó este miércoles un hito histórico al situarse a un día luz de distancia de la Tierra, un trayecto que una señal de radio tarda veinticuatro horas en recorrer. Imagen ilustrativa. Shutterstock

De Júpiter a Saturno: los descubrimientos científicos que realizó la sonda desde 1977

La misión Voyager está integrada por dos sondas gemelas, la Voyager 1 y la Voyager 2, que fueron lanzadas en 1977. El objetivo inicial era aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores del sistema solar para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

La Voyager 1, que tiene un peso aproximado de 722 kilogramos, está equipada con instrumentos científicos capaces de medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos. Estos dispositivos permitieron obtener información sobre algunos de los planetas más alejados del Sol.

Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979. Durante ese encuentro, la nave identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían hasta entonces. Un año después, en 1980, continuó su exploración con Saturno, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo.

Después de completar esos encuentros planetarios, la sonda tomó rumbo hacia los límites exteriores de la influencia del Sol. Desde entonces, continúa enviando información científica mientras avanza por el espacio interestelar.

El recorrido de la sonda Voyager 1 comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

La Voyager 1 sigue viajando por el espacio interestelar casi 50 años después de su lanzamiento

Aunque su misión original estaba prevista para durar cinco años, la Voyager 1 continúa operativa casi medio siglo después de su lanzamiento. Su recorrido representa uno de los mayores logros de la exploración espacial y demuestra la capacidad de una tecnología desarrollada en la década de 1970 para seguir proporcionando información científica.

El hito de alcanzar un día luz de distancia de la Tierra marca una nueva referencia en su trayectoria. La nave sigue alejándose de nuestro planeta y mantiene su posición como el objeto humano más distante que existe.

Su viaje, iniciado para estudiar los planetas exteriores del sistema solar, se ha convertido en una misión histórica que continúa ampliando los límites del conocimiento sobre el espacio interestelar.