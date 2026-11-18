Una empresa de ciberseguridad utilizó un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de OpenAI para detectar una falla crítica en Java , un lenguaje de programación empleado por alrededor del 90% de las compañías de la lista Fortune 500 y que sustenta numerosos servicios digitales.

Según informó este martes el New York Times, la compañía emergente Calif empleó GPT-6 Cyber, el modelo de OpenAI especializado en ciberseguridad, para identificar una vulnerabilidad que, según los investigadores, podría permitir a piratas informáticos acceder de forma remota a sistemas internos confidenciales de empresas y organismos públicos.

El hallazgo llevó a la compañía a reunirse con agencias gubernamentales de los cinco países que integran la alianza de inteligencia Five Eyes (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido), así como con grandes proveedores tecnológicos como Google y Microsoft.

El diario estadounidense detalló que Oracle, propietaria de la marca Java y responsable de sus licencias comerciales, publicó este martes un parche de seguridad para corregir el problema, aunque no respondió a las preguntas del periódico sobre la vulnerabilidad del sistema.

En Europa, las autoridades nacionales de ciberseguridad están coordinando equipos de respuesta de emergencia para seguir el despliegue de los parches de Oracle, la empresa que dirige el mantenimiento de Java a escala mundial, así como de otros responsables de proyectos de código abierto.

Detectaron una falla tecnológica crítica que podría afectar a las grandes empresas del mundo

Se trata de la segunda falla importante que Calif identifica en las últimas semanas con ayuda de modelos de OpenAI , después de descubrir vulnerabilidades en PHP, un lenguaje utilizado en alrededor del 70 % de los sitios web y aplicaciones de internet.

Según el New York Times, estos descubrimientos evidencian cómo la IA está acelerando la detección de debilidades en programas ampliamente utilizados, mientras empresas y organismos públicos intentan corregirlas antes de que puedan ser aprovechadas por atacantes.