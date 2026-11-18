La respuesta a un mismo fármaco puede variar de una persona a otra según su perfil genético. (Imagen ilustrativa)

Los medicamentos agonistas del receptor GLP-1 ganaron popularidad mundial por su eficacia para bajar de peso y controlar la diabetes tipo 2. Fármacos conocidos como Ozempic o Wegovy regulan el azúcar en sangre y reducen el apetito de forma sostenida. Sin embargo, los médicos comenzaron a notar que muchos pacientes perdían el interés por consumir alcohol o tabaco durante el tratamiento.

Ante esta evidencia, un equipo científico comprobó en ensayos clínicos que la semaglutida disminuye de forma significativa el deseo de beber alcohol. La investigación la lidera Christian Hendershot, especialista en adicciones de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles . Los resultados confirmaron que los participantes redujeron tanto los episodios de consumo excesivo como la cantidad ingerida en pruebas de laboratorio.

El avance estos medicamentos contra las adicciones

Los fármacos de esta familia funcionan imitando hormonas naturales del organismo, como el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Algunos compuestos más recientes combinan esta acción con el polipéptido inhibidor gástrico (GIP) para potenciar su efecto metabólico. Mientras tanto, estas moléculas envían señales directas al sistema nervioso central para regular los impulsos básicos.

Según los investigadores, los medicamentos logran atenuar la actividad del sistema de recompensas del cerebro . Este circuito neuronal suele disparar la búsqueda compulsiva de alcohol, nicotina u otras sustancias para obtener placer inmediato. Por eso, al modular esa respuesta cerebral, el fármaco frena el deseo de consumo sin generar ansiedad adicional.

Un estudio científico basado en evidencia anterior

Este avance se apoya en diversos estudios previos que analizan el impacto neurológico de las hormonas intestinales. Laboratorios como Eli Lilly ya desarrollan variantes específicas, como la brenipatida, evaluada en ensayos clínicos registrados para trastornos por consumo de sustancias. De este modo, la medicina busca transformar terapias metabólicas en herramientas concretas contra las adicciones.

El estudio se basa en avances anteriores sobre este famoso medicamento. Imagen ilustrativa (El Cronista)

Además, los ensayos evaluaron la seguridad del tratamiento en personas que no padecen obesidad ni sobrepeso. Algunos protocolos incluyeron voluntarios con un índice de masa corporal normal para descartar riesgos de adelgazamiento extremo. Así, los científicos verificaron que el compuesto mantiene su eficacia contra la adicción sin provocar abandonos por pérdida excesiva de peso.

De esta forma, los científicos descubrieron que este medicamento para bajar de peso sería clave para tratar adicciones así como también antes se había concluido que tenía beneficios para la mejorar la dieta.

Principales beneficios del avance

Reducción del deseo de consumo: disminuye la necesidad compulsiva de beber alcohol y reduce los episodios de ingesta excesiva.

Alcance terapéutico amplio: ofrece resultados más abarcativos que los medicamentos aprobados actualmente para el trastorno por consumo de alcohol.

Potencial contra otras sustancias: las nuevas variantes en estudio también se evalúan para tratar la dependencia al tabaco y a los opioides.

Acción prolongada: compuestos experimentales como la brenipatida permanecen activos en el organismo entre nueve y doce días tras su aplicación.

Aunque los fármacos originales ya se venden para diabetes y obesidad, su aprobación oficial para tratar adicciones dependerá de finalizar las fases actuales de ensayos clínicos.

El estudio completo en este enlace.