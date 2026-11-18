La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el Gel Neutro Sanicol, usado en ecografías, en todo el país . La medida apunta a su uso, venta, distribución y publicidad.

La medida quedó plasmada mediante la Disposición 7368/2026, publicada este miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial.

La prohibición dispuesta por el organismo rige para todas las presentaciones, contenidos netos y vencimientos del producto de la firma Alcofrac S.A.

La investigación comenzó cuando hospitales de la Ciudad de Buenos Aires alertaron sobre posibles casos de contaminación. El gel servía como medio de contacto en ecografías, pero su registro lo clasificaba como producto cosmético.

Alcofrac SA tiene su establecimiento en la localidad bonaerense de 9 de Abril. La ANMAT inició un sumario sanitario contra la firma y contra quien ejerce su dirección técnica.

Qué gel prohibió la ANMAT y por qué

El Hospital General de Agudos José M. Penna emitió la primera alerta al informar sobre una presunta contaminación de distintas partidas del producto.

El registro sanitario describía el gel como humectante y lubricante para pieles sanas. Sin embargo, algunos envases llevaban la leyenda “Gel apto para ultrasonido”, un uso que la autorización no contemplaba.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Archivo

El Hospital F. J. Muñiz envió un segundo reporte por otro lote. Allí sospechó la presencia de Burkholderia contaminans, una bacteria del complejo Burkholderia cepacia.

Los análisis microbiológicos incluyeron cinco partidas: L290N, L295N, L351N, L346N y L284N. Todas superaron los límites admitidos de microorganismos aerobios mesófilos totales.

Los resultados también resultaron compatibles con bacterias del complejo Burkholderia cepacia. La identificación usó espectrometría de masas MALDI-TOF.

Qué irregularidades encontró ANMAT en la planta

Durante una inspección, la ANMAT detectó incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control. Según la evaluación del organismo, esas fallas podían afectar el drenaje de las instalaciones y favorecer la contaminación microbiana o la formación de biofilm en la línea de producción.

En una reunión con la ANMAT, los representantes de Alcofrac reconocieron que no hacían controles microbiológicos sistemáticos de los lotes. La directora técnica dijo que desconocía la promoción del gel para ultrasonido.

Por ello, antes de la prohibición definitiva, la ANMAT ordenó a la empresa suspender de inmediato la elaboración, la comercialización y la distribución del gel. También dispuso retirar las unidades que seguían dentro de su vida útil.

En octubre, el organismo emitió una alerta dirigida a hospitales, consultorios y centros de diagnóstico. Además, comunicó el caso al área que controla la publicidad sanitaria para dar de baja las ofertas en internet.

La ANMAT inhibió preventivamente la planta para elaborar cosméticos . La restricción rige hasta que la compañía adecue sus instalaciones, procedimientos y sistema de calidad a las exigencias vigentes.

El sumario sanitario investiga presuntas infracciones a la Ley 16.463 y a las normas sobre fabricación, rotulado y control microbiológico de cosméticos.