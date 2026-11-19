A pocos días de concretarse una nueva jornada de descanso en el calendario argentino, muchos trabajadores, comerciantes y familias se hacen la misma pregunta: si el Día de la Soberanía Nacional tiene carácter de feriado nacional o de día no laborable.

Además, se preguntan también cómo impacta esto tanto en la actividad laboral como en el pago de la remuneración.

Día de la Soberanía: es feriado nacional

De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por el Gobierno nacional para 2026, el lunes 23 de noviembre es feriado nacional .

Esto significa que rigen exactamente las mismas normas legales que para los descansos dominicales : quienes no presten tareas cobran su jornada habitual sin descuentos, mientras que aquellos empleados que deban cumplir funciones tienen derecho a percibir el pago doble por el día trabajado, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

En cambio, en los días no laborables, como ocurre con determinadas fechas puente o celebraciones religiosas específicas, es el empleador quien decide si se trabaja o no, y en caso de que el empleado preste servicios, percibe su salario simple sin recargo adicional.

El lunes 23 es feriado nacional. Brian A Jackson

Por qué se traslada del viernes 20 al lunes 23 de noviembre

La conmemoración histórica del Día de la Soberanía Nacional es originalmente el 20 de noviembre , fecha en la que se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. En ese entonces, tropas argentinas resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná.

Sin embargo, la legislación vigente en la Argentina (Ley 27.399) establece que esta efeméride forma parte del grupo de feriados trasladables.