A pocos días de concretarse una nueva jornada de descanso en el calendario argentino, muchos trabajadores, comerciantes y familias se hacen la misma pregunta: si el Día de la Soberanía Nacional tiene carácter de feriado nacional o de día no laborable.
Además, se preguntan también cómo impacta esto tanto en la actividad laboral como en el pago de la remuneración.
Día de la Soberanía: es feriado nacional
De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por el Gobierno nacional para 2026, el lunes 23 de noviembre es feriado nacional.
Esto significa que rigen exactamente las mismas normas legales que para los descansos dominicales: quienes no presten tareas cobran su jornada habitual sin descuentos, mientras que aquellos empleados que deban cumplir funciones tienen derecho a percibir el pago doble por el día trabajado, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.
En cambio, en los días no laborables, como ocurre con determinadas fechas puente o celebraciones religiosas específicas, es el empleador quien decide si se trabaja o no, y en caso de que el empleado preste servicios, percibe su salario simple sin recargo adicional.
Por qué se traslada del viernes 20 al lunes 23 de noviembre
La conmemoración histórica del Día de la Soberanía Nacional es originalmente el 20 de noviembre, fecha en la que se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida en 1845. En ese entonces, tropas argentinas resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná.
Sin embargo, la legislación vigente en la Argentina (Ley 27.399) establece que esta efeméride forma parte del grupo de feriados trasladables.