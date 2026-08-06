La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 6 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 6 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5156 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto
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|0141
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|1280
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|6397
|13°
|4687
|4°
|3605
|14°
|0376
|5°
|0230
|15°
|2450
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|1505
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|6322
|7°
|6488
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|9908
|8°
|1395
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|4086
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|6238
|19°
|0602
|10°
|9487
|20°
|6636
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída simboliza miedo a perder el control.
Levantarte tras caer indica resiliencia; no hacerlo, ansiedad pendiente.
Consejos para los apostantes
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.