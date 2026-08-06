La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 6 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5156 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

1° 5156 11° 0141 2° 1280 12° 6025 3° 6397 13° 4687 4° 3605 14° 0376 5° 0230 15° 2450 6° 1505 16° 6322 7° 6488 17° 9908 8° 1395 18° 4086 9° 6238 19° 0602 10° 9487 20° 6636

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída simboliza miedo a perder el control.

Levantarte tras caer indica resiliencia; no hacerlo, ansiedad pendiente.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.