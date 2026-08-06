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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 6 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 6 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5156 - La Caída

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 6 de agosto

 1°5156 11°0141
 1280  12°6025
 3°6397 13°4687 
 3605  14°0376 
 0230  15°2450 
 6°1505  16°6322
 6488  17°9908 
 1395  18°4086 
 6238  19°0602 
 10°9487 20°6636 

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Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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