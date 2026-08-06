Luego de que el Gobierno retirara a último momento el capítulo de Ley de Tierras del proyecto de Propiedad Privada para aprobar el texto en la sesión de este jueves, la gran incógnita es qué pasará hacia delante con esta propuesta que el oficialismo considera clave.

Frente a esto, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, participó este lunes de Pulso Financiero en El Cronista Stream, donde consideró que el mensaje de la reforma no llegó a la opinión pública.

Según el funcionario, “ganó el discurso de la extranjerización, el miedo al extranjero, el no dejar que vengan los capitales extranjeros”.

Cacace vinculó directamente la falta de comunicación efectiva con las posiciones adoptadas en el Senado. “La opinión pública repercute obviamente en la posición de los senadores y lo que han ido manifestando”, explicó.

En una especie de autocrítica, el funcionario sugirió que la falta de una estrategia comunicacional clara debilitó el respaldo legislativo.

Además, advirtió que la eliminación del capítulo del proyecto final “demorará proyectos de inversión” y enfatizó que el país necesita lo opuesto al cierre de fronteras.

“Creo que todo lo que hablamos recién te demuestra que el país necesita de lo contrario, de más capital extranjero, de más inversión”, argumentó.

Mariano Sánchez/NA

Rechazo legislativo y costo económico

Cacace expresó que la falta de aprobación postergará proyectos económicos. “ Hoy no va a salir y eso va a demorar inversiones importantes para el país ”, afirmó.

El Secretario de Desregulación describió el capítulo de tierras como “clave” dentro del paquete legislativo más amplio.

En este sentido, explicó que el tratamiento legislativo continúa abordando otros temas. Entre ellos, “expropiaciones, desalojos, manejo del fuego, registro de la propiedad inmueble y regularización dominial”. Sin embargo, subrayó la prioridad era el apartado sobre tierras.

“Desde luego que vamos a tener que pensar de acá en adelante cómo discutir el tema en profundidad, comunicarlo bien porque estamos convencidos que es algo necesario para el país, que va a traer muchas inversiones”, aseguró pensando hacia futuro.

Para el funcionario, perder esta oportunidad es equivalente a “ pegarnos un tiro en los pies ”.

Por último, ante el fracaso comunicacional, Cacace llamó a intensificar la estrategia de difusión pública. “Tenemos que hacer un esfuerzo mayor por comunicarlo mejor”, concluyó.

Desalojos: acelerar procesos judiciales para proteger propiedad privada

La ley incluye cambios procesales para reducir tiempos de desalojo en ocupaciones ilegales.

El capítulo de desalojos dentro de la reforma integral busca simplificar procedimientos judiciales para propietarios que enfrenta ocupaciones.

Al respecto, Cacace señaló que ocupar propiedad ajena constituye un ilícito claro. Sin embargo, identificó un problema estructural: aunque la ocupación sea delictiva, “desalojar se vuelve imposible”, con un proceso judicial “muy engorroso”.

El funcionario explicó la arquitectura procesal vigente y describió que el proceso ordinario es “lentísimo”, mientras que el sumarísimo representa la alternativa más veloz.

Aún así, señaló una anomalía: “Casi todas las legislaciones provinciales al regular los procesos empezaron a llevar el tema del desalojo al proceso sumarísimo, el más rápido”.

Mientras tanto, a nivel nacional, el vacío legislativo generó interpretaciones judiciales desfavorables y demoras extremas.

Por esto, la reforma propone reclasificar el desalojo como proceso sumarísimo a nivel nacional. “Lo que hicimos, que es súper racional, súper razonable, fue decir ese proceso de desalojo que está en el Código Civil Procesal Civil Nacional que sea un juicio sumarísimo. Es decir que sea un juicio rápido, como lo es en la mayoría de las provincias”, explicó.

Cacace enfatizó que el nuevo procedimiento debe garantizar velocidad. “Yo te tengo que dar un procedimiento judicial breve, rápido, con celeridad para que vos puedas desalojar, que ese es el proceso sumarísimo”, señaló. La reforma busca que los propietarios puedan recuperar posesión sin esperar años.