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Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado es fundamental para realizar todo tipo de trámites. Sin embargo, puede suceder que el DNI se extravíe o sea robado y en esos casos es importante saber qué hacer al momento de iniciar la renovación.
Qué hay que hacer si se perdió o robaron el DNI
En los casos en los que un DNI es perdido o robado, es importante renovarlo lo antes posible para evitar cualquier tipo de contratiempo.
Para esto, es obligatorio solicitar un turno en un Centro de Documentación Renaper, a través de la app Mi Argentina, para dirigirse en un Registro Civil.
Una vez sacado el turno, resta esperar a la fecha para poder ir a renovar el Documento Nacional de Identidad. En tanto, es importante asistir con la constancia del turno.
Cuánto tiempo tarda y qué precio tiene hacer el DNI
El costo actual que tiene el DNI nuevo, ya sea por pérdida, robo o renovación, es de $ 10.000 y debe abonarse al solicitar el turno. Por su parte, la vigencia para mayores de 14 años es de 15 años.
Asimismo, el trámite lleva 15 minutos y se envía por correo en los plazos determinados por el Renaper.
¿Es obligatorio hacer la denuncia si perdí o me robaron el DNI?
Aunque cuando el DNI es perdido o hurtado es obligatorio tramitar la renovación, no es un requisito primario hacer la denuncia.
No obstante, aquellas personas que deseen hacerlo para su propia tranquilidad y dejar constancia que el Documento Nacional de Identidad fue robado o extraviado.