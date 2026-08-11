Tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado es fundamental para realizar todo tipo de trámites. Sin embargo, puede suceder que el DNI se extravíe o sea robado y en esos casos es importante saber qué hacer al momento de iniciar la renovación.

Qué hay que hacer si se perdió o robaron el DNI

En los casos en los que un DNI es perdido o robado, es importante renovarlo lo antes posible para evitar cualquier tipo de contratiempo.

El trámite debe hacerse en las oficinas del Renaper. Shutterstock

Para esto, es obligatorio solicitar un turno en un Centro de Documentación Renaper, a través de la app Mi Argentina, para dirigirse en un Registro Civil.

Una vez sacado el turno, resta esperar a la fecha para poder ir a renovar el Documento Nacional de Identidad. En tanto, es importante asistir con la constancia del turno.

Cuánto tiempo tarda y qué precio tiene hacer el DNI

El costo actual que tiene el DNI nuevo, ya sea por pérdida, robo o renovación, es de $ 10.000 y debe abonarse al solicitar el turno. Por su parte, la vigencia para mayores de 14 años es de 15 años.

El DNI se entrega en los plazos establecidos por el Renaper. IA Gemini

Asimismo, el trámite lleva 15 minutos y se envía por correo en los plazos determinados por el Renaper.

¿Es obligatorio hacer la denuncia si perdí o me robaron el DNI?

Aunque cuando el DNI es perdido o hurtado es obligatorio tramitar la renovación, no es un requisito primario hacer la denuncia.

No obstante, aquellas personas que deseen hacerlo para su propia tranquilidad y dejar constancia que el Documento Nacional de Identidad fue robado o extraviado.