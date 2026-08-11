Circular con la licencia de conducir vencida puede traer importantes consecuencias para los automovilistas: desde multas y la retención del vehículo durante un control de tránsito hasta posibles complicaciones con la cobertura del seguro en caso de un accidente.

Por este motivo, para quienes tienen su vehículo radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mantener el registro vigente resulta fundamental.

La renovación de la licencia de conducir comienza de manera 100% en línea, pero no todos los conductores hacer el trámite. Para realizar una renovación, es necesario cumplir con las condiciones establecidas por la normativa y completar una serie de requisitos antes de avanzar con la instancia presencial.

Una vez superados esos pasos, quienes estén habilitados deberán asistir al turno correspondiente para realizar el examen psicofísico obligatorio.

Licencia de conducir en CABA: quiénes pueden renovar el registro, qué requisitos deben cumplir y cuándo es obligatorio volver a rendir los exámenes teórico y práctico.

¿Quiénes podrán hacer la “renovación” de la licencia de conducir y en qué casos aplica?

El trámite está destinado a todos los conductores cuya licencia de conducir esté próxima a vencer o que haya vencido dentro del último año.

Sin embargo, existe una diferencia clave según el tiempo transcurrido desde el vencimiento.

Si tu licencia de conducir venció hace más de 365 días ya no podrás acceder al trámite de renovación habitual.

Según la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, deberás iniciar un trámite de “Otorgamiento de licencia de conducir” y volver a rendir tanto el examen teórico como la prueba práctica de manejo, ya sea en pista o en la vía pública.

El paso a paso para renovar la licencia en CABA

Para completar la renovación sin contratiempos, el sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exige seguir un orden cronológico estricto:

Verificación de infracciones y libredeuda

Antes de iniciar cualquier solicitud, es requisito no tener multas de tránsito pendientes de pago en CABA. Podés consultar tu estado de deuda en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad. Si tenés actas pendientes, deberás abonarlas o resolverlas ante un Controlador de Faltas antes de avanzar.

Solicitud de la BUI y el Certificado CENAT

Deberás ingresar a la plataforma de trámites digitales del GCBA para generar las boletas de pago obligatorias:

Boleta Única Inteligente (BUI): corresponde al arancel del trámite jurisdiccional de la Ciudad.

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): es el canon nacional exigido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Ambas boletas deben estar pagadas previamente al día del turno presencial (se recomienda abonarlas al menos 72 horas antes para que el pago se acredite en el sistema).

Charla virtual de Educación Vial

Para las licencias de categoría particular (Autos A y Motos B), es obligatorio realizar la revalidación de conocimientos a través de la charla de educación vial en formato digital. Al finalizar el módulo en línea, el sistema emitirá el comprobante que deberás presentar.

Reserva de turno y examen psicofísico

Una vez acreditados los pagos y completados los requisitos previos, podrás seleccionar la sede (Sede Central Roca o sedes comunales habilitadas) y el horario para la evaluación presencial. Durante el turno, se evalúan:

Prueba de visión y audición.

Evaluación psicológica y médica general.

Nuevos plazos de vigencia de la licencia en CABA

De acuerdo con las modificaciones introducidas al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad (Ley N.° 6588), los períodos de validez del registro se otorgan según la franja etaria del conductor: