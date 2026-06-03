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El pasaporte es el documento más importante cuando se tiene que realizar un viaje y tenerlo actualizado y en condiciones es indispensable. Sin embargo, existe un trámite que es obligatorio para poder salir e ingresar al país.

En este aspecto, y según informó la Dirección Nacional de Migraciones, aquellos menores que viajen con uno solo de sus padres al exterior tendrán que tener un permiso especial.

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En qué casos se tiene que hacer el permiso de viaje

Cuando un menor va a salir al exterior con uno de sus padres, el progenitor que no irá al viaje debe firmar el permiso o autorización para que su hijo/a pueda viajar.

Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: Archivo
Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: Archivo

En tanto, cuando se va a hacer un viaje, independientemente del destino que sea, fuera del país y el menor asistirá con uno de los padres, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • DNI y Pasaporte, (válido y vigente). En países del Mercosur se permite viajar con el Documento Nacional de Identidad.
  • Visa para ingresar al país de destino (en caso de corresponder).
  • Permiso o autorización del progenitor faltante.
  • Partida o Certificado de Nacimiento o Libreta Civil de Familia (original) a fin de demostrar la filiación, o bien, Testimonio Judicial de adopción u otro instrumento público que dé plena fe del vínculo que invocan o de la Tutela o Curatela o DNI de formato digital donde figuren los datos filiatorios de ambos padres.

Asimismo, si uno de los progenitores hubiese fallecido, deberá aportarse, además, certificado o partida de defunción.

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Estados Unidos prohibirá el ingreso al Mundial de estos hinchas argentinos

A pocas semanas del Mundial 2026, el Gobierno nacional compartió con las autoridades de Estados Unidos la base de datos de personas que tienen prohibido el ingreso a espectáculos deportivos en Argentina.

La información corresponde a las personas incluidas en el programa Tribuna Segura, utilizado para controlar el acceso a los estadios y detectar restricciones vigentes.

Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: Archivo
Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: Archivo

La medida forma parte de las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad de cara a la próxima Copa del Mundo, que se disputará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué se envió la información a las autoridades estadounidenses

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 444/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según explicó el Gobierno, el intercambio de datos responde a compromisos bilaterales asumidos entre ambos países para fortalecer los controles de seguridad durante el torneo.

El objetivo es facilitar la identificación de personas con antecedentes de violencia en eventos deportivos y reforzar las medidas preventivas en uno de los acontecimientos más importantes del calendario futbolístico mundial.

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