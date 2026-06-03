Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: IA

El pasaporte es el documento más importante cuando se tiene que realizar un viaje y tenerlo actualizado y en condiciones es indispensable. Sin embargo, existe un trámite que es obligatorio para poder salir e ingresar al país.

En este aspecto, y según informó la Dirección Nacional de Migraciones, aquellos menores que viajen con uno solo de sus padres al exterior tendrán que tener un permiso especial.

En qué casos se tiene que hacer el permiso de viaje

Cuando un menor va a salir al exterior con uno de sus padres, el progenitor que no irá al viaje debe firmar el permiso o autorización para que su hijo/a pueda viajar.

Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: Archivo

En tanto, cuando se va a hacer un viaje, independientemente del destino que sea, fuera del país y el menor asistirá con uno de los padres, se deberá presentar la siguiente documentación:

DNI y Pasaporte, (válido y vigente). En países del Mercosur se permite viajar con el Documento Nacional de Identidad.

Visa para ingresar al país de destino (en caso de corresponder).

Permiso o autorización del progenitor faltante .

Partida o Certificado de Nacimiento o Libreta Civil de Familia (original) a fin de demostrar la filiación, o bien, Testimonio Judicial de adopción u otro instrumento público que dé plena fe del vínculo que invocan o de la Tutela o Curatela o DNI de formato digital donde figuren los datos filiatorios de ambos padres.

Asimismo, si uno de los progenitores hubiese fallecido, deberá aportarse, además, certificado o partida de defunción.

Estados Unidos prohibirá el ingreso al Mundial de estos hinchas argentinos

A pocas semanas del Mundial 2026, el Gobierno nacional compartió con las autoridades de Estados Unidos la base de datos de personas que tienen prohibido el ingreso a espectáculos deportivos en Argentina.

La información corresponde a las personas incluidas en el programa Tribuna Segura, utilizado para controlar el acceso a los estadios y detectar restricciones vigentes.

Es oficial | Argentina impedirá el ingreso y salida del país a los ciudadanos que no hagan este trámite en su pasaporte Fuente: Archivo

La medida forma parte de las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad de cara a la próxima Copa del Mundo, que se disputará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué se envió la información a las autoridades estadounidenses

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 444/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según explicó el Gobierno, el intercambio de datos responde a compromisos bilaterales asumidos entre ambos países para fortalecer los controles de seguridad durante el torneo.

El objetivo es facilitar la identificación de personas con antecedentes de violencia en eventos deportivos y reforzar las medidas preventivas en uno de los acontecimientos más importantes del calendario futbolístico mundial.