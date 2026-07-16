Información de haberes de las fuerzas militares en México

A partir del próximo 1 de agosto de 2026 comenzará el segundo escalón del Servicio Militar Nacional (SMN) encuadrado, periodo en el que jóvenes seleccionados recibirán adiestramiento en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Marina. La capacitación concluirá el 24 de octubre de 2026.

Durante este periodo, los nuevos soldados cumplirán un horario de 07:00 a 13:00 horas y participarán en instrucción militar, prácticas de tiro, actividades de labor social y ejercicios de formación. Para muchos de ellos, esta experiencia representa el primer paso para iniciar una carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas.

Esto gana un soldado, un coronel y un general en el Ejército Mexicano. Fuente: Shutterstock.

¿Cuánto gana un soldado o un sargento en el Ejército Mexicano en 2026?

Quienes decidan permanecer en las Fuerzas Armadas tras concluir su Servicio Militar podrán incorporarse a la estructura del Ejército Mexicano y recibir un salario mensual de acuerdo con el grado alcanzado. La tabla oficial de haberes 2026 publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establece las siguientes percepciones netas aproximadas:

Soldado: 18,840.42 pesos mensuales netos.

Cabo: 19,548.69 pesos netos.

Sargento Segundo: 20,820.13 pesos netos.

Sargento Primero: 21,306.63 pesos netos.

Además del sueldo base, las percepciones incluyen conceptos como haber, sobrehaber, compensaciones, despensa, ayuda para transportes, previsión social múltiple y otras prestaciones económicas. Del monto total también se descuentan conceptos como el ISR, fondo de retiro y seguro colectivo, por lo que el salario neto corresponde al dinero que finalmente recibe el militar.

Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito. Shutterstock

Prestaciones y beneficios que reciben los militares

Además del salario mensual, quienes hacen carrera en el Ejército Mexicano cuentan con diversas prestaciones económicas y laborales contempladas en la legislación militar y en los tabuladores oficiales.

Entre los beneficios más importantes destacan:

Aguinaldo anual.

Vacaciones y prima vacacional.

Prima de antigüedad.

Fondo de ahorro y retiro.

Servicio médico para el militar y sus derechohabientes.

Seguro colectivo.

Apoyos de despensa.

Ayuda para transporte.

Compensaciones por desarrollo y capacitación.

Posibilidad de ascensos mediante cursos, evaluaciones y tiempo de servicio.

Asimismo, la tabla de haberes señala que los tenientes del Ejército y Fuerza Aérea reciben adicionalmente una Compensación de Mando y Enlace Operativo, Administrativo y Logístico por 2,000 pesos netos mensuales, de acuerdo con la partida presupuestal correspondiente.

Las aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos médicos y físicos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional para garantizar que puedan desarrollar las actividades propias de la formación militar. Defensa México

Los grados con los sueldos más altos del Ejército Mexicano

La remuneración aumenta conforme se asciende en la jerarquía militar . Los oficiales superiores y generales concentran las percepciones más elevadas dentro del tabulador vigente para 2026.

Los salarios netos mensuales más altos son:

General de División: 133,503.67 pesos.

General de Brigada: 122,372.19 pesos.

General de Ala: 122,372.19 pesos.

General Brigadier: 107,774.04 pesos.

General de Grupo: 107,774.04 pesos.

Coronel: 91,027.71 pesos.

Teniente Coronel: 62,354.53 pesos.

Mayor: 49,769.61 pesos.

De esta manera, el Servicio Militar Nacional encuadrado no solo representa una etapa de formación para miles de jóvenes mexicanos, sino también una puerta de entrada a una carrera profesional dentro de las Fuerzas Armadas, con oportunidades de ascenso, prestaciones y un incremento salarial conforme aumenta el grado militar.