Cada vez falta menos para que comience el ciclo lectivo 2026 y tras el receso de verano, las familias enfrentan el desafío de armar la canasta escolar sin gastar tanto dinero. Si bien el costo de los útiles escolares volvió a subir, hay algunos productos que mantienen valores accesibles a todos los bolsillos. El rubro de los útiles escolares, a diferencia de otros, muestra variaciones más moderadas debido a que la fuerte competencia entre comercios de librerías, la importación de productos, elevada cantidad de stock y un consumo debajo de lo habitual durante el 2025. Esto condujo a que se puedan encontrar buenas ofertas en artículos que forman parte de la lista básica para mandar a los niños al colegio, aunque también existen algunos que experimentaron aumentos significativos. Los combos impactan al bolsillo según el nivel educativo y el tipo de compra. Todos estos valores son pensando en la equipación desde cero del niño, es decir, guardapolvo, mochila cartuchera y útiles. En el caso del combo de primaria, orientado más a una mejor calidad y precios más caros, es decir, un “upgrade” el costo pasó de $232.714 a “241.088″ con una suba del 4%. Toda esta información la brindó un estudio realizado por Focus Market, donde se mostraron las distintas evoluciones de los distintos útiles escolares tomando precios promedio de la categoría y modelo. En el informe, se encuentra el precio de, por ejemplo, una mochila con tiras que pasó de $22.000 a $20.999. En el caso de una mochila con carrito, pasó de $136.379 a $133.924. Por su parte, la cartuchera de 1 cierre pasó de $11.050 a $12.450. Y una de dos pisos pasó de $28.495 a $28.300. En estos casos se ve una diferencia de baja de precios con respecto al 2025 y una leve suba en el caso de la cartuchera de 1 cierre. En el caso de los guardapolvos sí sufrieron un aumento del 13% anual. Uno recto con broches (talles del 6 al 18) pasó de $33.575 a $37.849. Los útiles básicos para la cartuchera fueron los que más aumento tuvieron, ya que pasaron de $34.265 a $41.015, es decir, un 20% más que en el 2025. En resumen, la suma de un guardapolvo de primera marca, una cartuchera básica, una mochila con tiras y útiles da un total de $118.863, según el informe. Se trata de un aumento del 12% por debajo de la inflación promedio que se da por el ingreso de productos importados, elevada cantidad de stock y fuerte competencia entre las empresas del rubro.