La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó que a partir de marzo realizará el pago de un monto extraordinario que llegará a $ 462.934 y beneficiará a un grupo específico de familias. Se trata de la Asignación de Pago Único por Adopción (APU) emitido por la ANSES y que tiene como fin acompañar a las familias en un momento importante de la vida como lo es la adopción de un hijo. Este refuerzo se paga por única vez y está destinado a cubrir gastos iniciales vinculados al proceso de adopción. Tras la última actualización, el monto se incrementó en un 2,9%, según la vigente Ley de Movilidad anclada a la inflación. El beneficio alcanza a distintos grupos que se encuentren registrados dentro del sistema de ANSES. Entre las personas que pueden cobrar la APU de a Adopción se encuentran: Para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción, se debe presentar la solicitud dentro de un plazo determinado desde la fecha de la sentencia judicial de adopción. En ese sentido, la ANSES exige que la gestión se haga entre los 2 meses y los 2 años posteriores a que la adopción quede firme.