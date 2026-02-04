ANSES paga la ayuda escolar a un grupo de familias.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de beneficiarios no recibirá la Ayuda Escolar durante el ciclo lectivo 2026.

La Ayuda Escolar Anual es un pago que realiza una vez por año la ANSES para acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. En 2026, el organismo confirmó nuevos requisitos, el monto actualizado por hijo y la fecha de cobro para millones de familias.

El beneficio está destinado principalmente a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y busca aliviar el impacto económico de la compra de útiles, uniformes y materiales escolares.

La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un apoyo económico para familias con hijos en edad escolar

Ciclo lectivo 2026: este grupo no cobrará la Ayuda Escolar de ANSES

ANSES informó que las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de 7 hijos no acceden a la Ayuda Escolar Anual.

Esto se debe a que este beneficio está destinado exclusivamente a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones del sistema SUAF, siempre que los hijos se encuentren escolarizados.

Las Pensiones No Contributivas no forman parte del esquema de asignaciones familiares, por lo que no generan derecho al cobro de la ayuda escolar, incluso cuando los hijos estén en edad escolar y asistan a establecimientos educativos.

¿Cuál es el monto de la Ayuda Escolar en 2026?

Según informó ANSES, el monto de la Ayuda Escolar 2026 será de $ 85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único y anual, que se acredita una sola vez por cada niño, niña o adolescente en edad escolar.

El valor se encuentra actualizado y forma parte del refuerzo económico previsto para el inicio de clases del ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026?

El organismo confirmó que el pago de la Ayuda Escolar se realizará durante marzo de 2026, junto con el calendario habitual de las asignaciones.

Para cobrar en tiempo y forma, es fundamental que las familias tengan presentado el Certificado Escolar correspondiente antes del inicio de las liquidaciones.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual?

La Ayuda Escolar está destinada a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos en edad escolar. Los requisitos varían según si el menor tiene o no discapacidad:

Sin discapacidad: niños y adolescentes de entre 45 días y 18 años que asistan a nivel inicial, primario o secundario en establecimientos educativos oficiales.

Con discapacidad: no hay límite de edad. Se admite la asistencia a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para acceder a la Ayuda Escolar Anual es obligatorio cumplir con dos condiciones principales:

Que el hijo o hija asista a un establecimiento educativo reconocido.

Presentar todos los años el Certificado Escolar correspondiente.

Sin este trámite, el pago no se acredita, aun cuando se cumplan el resto de los requisitos.

Bono de 100 euros: quienes pueden solicitar la ayuda escolar y cómo inscribirse.

¿Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES?

La presentación del Certificado Escolar se realiza de forma online a través de Mi ANSES y puede completarse hasta el 31 de diciembre. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.

Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar un Certificado Escolar”.

Generar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela, maestro particular o centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.

Volver a ingresar a Mi ANSES, elegir “Subir Certificado” y cargar una foto del formulario completo y firmado.

Una vez validado el trámite, el beneficio queda habilitado para su pago.