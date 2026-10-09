Nuevo paro docente en Buenos Aires: sindicatos confirmaron la medida de fuerza para el jueves 15 de octubre.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 horas el jueves 15 de octubre que afectará el dictado de clases.

La medida de fuerza se dará en el marco de la quinta Marcha Universitaria, una jornada de movilizaciones en reclamo al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria contará con la adhesión de diversos sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FED), además de otras organizaciones del sector.

La medida no implica la suspensión automática de todas las clases, el dictado de clases dependerá de la adhesión de los docentes afiliados a los sindicatos.

Qué reclaman los sindicatos docentes bonaerenses

Entre los principales reclamos se encuentran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un mecanismo de financiamiento del Estado nacional destinado a complementar los salarios de los docentes argentinos y contribuir a reducir las diferencias salariales entre las provincias.

Además, reclaman al gobierno de Axel Kicillof una nueva convocatoria de paritarias para negociar salarios, luego de que cobraran sus sueldos sin aumento.

CTERA.

Los gremios sostienen su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los docentes. La nueva huelga se da dos semanas después de la realizada el pasado 1 de octubre, cuando los sectores docentes concretaron una medida de fuerza para denunciar situaciones de violencia dentro de los establecimientos educativos.

Además del reclamo salarial en la provincia de Buenos Aires, la jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá demandas vinculadas al financiamiento de las universidades nacionales.

Nuevo paro docente confirmado en Buenos Aires: sindicatos confirmaron la medida de fuerza para el jueves 15 de octubre. Constantinis

La medida de fuerza coincidirá con la quinta Marcha Universitaria

El 15 de octubre también se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización convocada en distintos puntos del país. La movilización reunirá a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y autoridades para reclamar al Gobierno nacional mayores recursos para la educación superior.

El principal reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que contempla la actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de los docentes.

La convocatoria también se produce en medio del debate por el Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones buscan que se contemplen los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones, sostener las actividades académicas y financiar la investigación.

Otro de los puntos centrales es la recomposición salarial de los docentes y no docentes, que reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

La movilización fue impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, junto con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Entre las organizaciones convocantes se encuentran se encuentran CONADU, CONADU Histórica, FEDUN y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).