Una pareja quedó detenida tras una serie de allanamientos que permitieron desarticular dos puntos de venta de drogas en el barrio porteño de Balvanera. Los procedimientos se realizaron luego de varias denuncias de vecinos que alertaban sobre movimientos sospechosos en la zona de Once.

El primer operativo se concretó en septiembre en un comercio con la fachada del kiosco “Alegría Porteña”, ubicado sobre la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 3300. Mientras atendían a los clientes habituales, los sospechosos utilizaban la caja del local para comercializar cocaína.

¿Cómo operaba el kiosco que vendía droga?

Efectivos de la División Antidrogas Zona Norte avanzaron con las tareas de investigación y llegaron hasta un segundo domicilio cercano. Así, lograron reconstruir la maniobra delictiva y descubrieron que la organización utilizaba dos inmuebles con funciones bien diferenciadas .

A solo dos cuadras del local, la policía allanó un departamento en un segundo piso sobre la calle Bartolomé Mitre al 3500. Sin embargo, este inmueble no estaba abierto al público, sino que funcionaba como el centro de acopio y preparación de la sustancia.

En ese lugar se realizaban las tareas de guarda, estiramiento y fraccionamiento del estupefaciente antes de enviarlo al negocio. Durante los registros, los agentes secuestraron 1.300 dosis de cocaína listas para la venta junto a varios trozos compactos de la droga.

Simulaban ser un kiosco, pero vendían droga y terminaron presos. Policía Ciudad de Buenos Aires

Además, las fuerzas de seguridad incautaron:

cuatro balanzas digitales,

una máquina para contar billetes,

dos teléfonos celulares,

130.000 pesos en efectivo.

Todos estos elementos quedaron incorporados a la causa como material probatorio de la actividad ilícita.

La situación de los detenidos

La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Amil Martín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE). Además, intervino el juez Julio Rebequi, al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 11.

Los acusados fueron identificados como Marcos Antonio Quiroga, de 35 años, y Rafaela Delicia Arnedo, de 40. Ambos son de nacionalidad argentina y no contaban con antecedentes penales previos al momento del arresto.

La Justicia autorizó la detención formal de la pareja y confirmó el secuestro de la sustancia junto a los dispositivos secuestrados. Por eso, los investigadores continúan con los peritajes para determinar el origen de la mercadería e identificar a otros posibles integrantes.