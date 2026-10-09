Gabriel Aedo, dermatólogo, sobre la crema Nivea azul: “No te la recomiendo usar en el rostro si...”

La crema Nivea de lata azul es uno de los productos de cuidado personal más populares en todo el mundo. Su fórmula hidratante, textura espesa y característico envase lo convirtieron en un clásico de las rutinas de belleza.

Aunque suele ser utilizada para hidratar piel seca, suavizar las manos y proteger otras partes del cuerpo, hay quienes la aplican diariamente sobre el rostro. El dermatólogo Gabriel Aedo advirtió que su uso facial no siempre es recomendable y explicó que aspectos deben tenerse en cuenta antes de incorporarla a la rutina de skincare.

Por qué el dermatólogo no recomienda usar la crema en estos tipos de pieles

El dermatólogo Gabriel Aedo, conocido por sus contenidos sobre el cuidado de la piel, el pelo y las uñas en redes sociales, reúne una comunidad de casi 1,4 millones de seguidores en TikTok (@doctorgabrielaedo) y más de 1,5 millones en Instagram (@dermaedo).

Consultado sobre la clásica crema Nivea de lata azul, explicó que se trata de un producto de hidratación con un precio “bastante decente”, aunque aclaró que no es su primera elección para el cuidado del rostro. Según detalló, su fórmula incorpora ingredientes como glicerina, pantenol y parafina, que le aportan un buen poder hidratante.

Gabriel Aedo, dermatólogo, sobre la crema Nivea azul: “No te la recomiendo usar en el rostro si...”. Shutterstock

Sin embargo, advirtió que también contiene alcohol de lanolina, un ingrediente que “puede llegar a ser comedogénico”. “ Por lo tanto, no te la recomiendo usar en el rostro si tienes tendencia al acné ”, afirmó.

Además, señaló que la crema incluye perfumes, fragancias y algunos ácidos que pueden aumentar el riesgo de irritación en pieles sensibles. Por ese motivo, recomendó suspender su uso si aparecen molestias o enrojecimiento. “Limitaría su uso como crema hidratante para el cuerpo”, sumó.

Hacia el final del video, explicó que prefiere la Nivea Body Milk de 1 litro, la cual “anda espectacular para hidratar de manera buena, bonita y barata tu cuerpo”.

https://www.tiktok.com/@doctorgabrielaedo/video/7549286066583325957?lang=es

¿Para quiénes está recomendado el uso de la crema Nivea de lata azul?

Esta loción está formulada para hidratar la piel y ayudarla a conservar su humedad. Si bien la marca señala que puede utilizarse en todo tipo de piel, su textura espera resulta especialmente útil para personas con piel seca o muy seca que necesitan una hidratación más intensa.

Según la propia página de Nivea, el producto puede ser aplicado en cuerpo y manos. SU fórmula ayuda a reducir la sensación de tirantez y suavizar las zonas que presenten mayor sequedad como los codos, rodillas y los talones.

Entre las personas que pueden beneficiarse de su uso se encuentran aquellas que tienen piel seca, manos ásperas o zonas del cuerpo resecas por exposición al frío y otros factores ambientales.

Sin embargo, las personas con piel grasa, tendencia al acné o sensibilidad a las fragancias deben tener mayores precauciones. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda que quienes presenten acné elijan cremas hidratantes no comedogénicos, formulados para reducir el riesgo de obstrucción de los poros.