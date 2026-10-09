Quienes compran por Mercado Libre pueden solicitar la devolución de un producto que ya no quieren y acceder a un reembolso, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la plataforma.

El trámite se inicia desde la compra y, según el caso, permite obtener una etiqueta o un código QR para enviar el paquete sin costo .

Sin embargo, hay plazos que se deben tener en cuenta, ya que la etiqueta o el código QR de devolución tiene una validez de 5 días, aunque es posible solicitar uno nuevo si todavía no pasaron 30 días desde la recepción del producto.

Cómo devolver un producto en Mercado Libre paso a paso

Para iniciar el trámite de devolución de un pedido realizado en Mercado Libre, es necesario ingresar a la compra correspondiente y seguir las indicaciones de la plataforma.

La devolución de un producto se realiza a través de Mercado Libre.

Paso a paso

Solicitar la devolución: buscar la compra que se quiere devolver y seleccionar la opción “Devolver gratis”. El producto debe estar en las mismas condiciones en las que fue recibido.

Obtener la etiqueta o el código QR: Mercado Libre indicará cómo enviar el paquete. En algunos casos, será necesario comunicarse primero con el vendedor mediante la mensajería de la plataforma.

Preparar el paquete: colocar el producto en su caja o empaque original, con sus accesorios, manuales y etiquetas. Después, guardarlo en una caja o bolsa adecuada y protegerlo para evitar daños durante el traslado.

Identificar el envío: imprimir la etiqueta y pegarla en el paquete, escribir el código numérico en un papel y adherirlo, o presentar el código QR al momento de despacharlo.

Enviar el producto: llevar el paquete al correo o a la agencia de Mercado Libre que indique la plataforma.

Un dato clave:

Si la devolución involucra productos iguales, deben enviarse juntos en un solo paquete. En cambio, si se trata de artículos diferentes, cada uno debe embalarse por separado.

Cuánto tiempo hay para devolver una compra

Uno de los plazos más importantes es el de la etiqueta o el código QR: tiene una validez de 5 días para enviar el producto. Si el comprador no puede despacharlo durante ese período, podrá solicitar una nueva etiqueta o código QR, siempre que no hayan transcurrido más de 30 días desde que recibió la compra.

Para hacerlo, deberá volver a iniciar la devolución desde la opción “Devolver gratis” en el detalle de la compra.

Es importante tener en cuenta que estos plazos corresponden al envío de la devolución debido a que el período disponible para solicitarla puede variar según el producto y las condiciones aplicables a cada compra.

Cuándo devuelve Mercado Libre el dinero

Una vez que el producto llega a destino, Mercado Libre realiza el reembolso tres días hábiles después de recibirlo, luego de revisar que cumpla con las políticas de devolución.

En algunos casos, la plataforma puede iniciar el reembolso en el momento en que el comprador entrega el paquete, para agilizar la acreditación del dinero.

Por su parte, el estado de la compra permite consultar los detalles de la devolución, incluido el monto, el lugar y la fecha en que se acreditará el dinero.

Por su parte, el dinero se acreditará en la cuenta de Mercado Pago o en el banco, según la preferencia de cada comprador.