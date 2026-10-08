Los gremios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) confirmaron un nuevo paro docente y miles de estudiantes podrían quedar sin clases durante el viernes 9 de octubre.
A través de un comunicado conjunto, ADUNSAM, el gremio docente, y APUNSaM, que representa al personal nodocente, convocaron a un cese de actividades por 24 horas.
Sin embargo, la medida no implica la suspensión automática de todas las clases ni afecta necesariamente a todas las facultades: el desarrollo de cada actividad dependerá de la adhesión.
El reclamo de los gremios de la UNSAM
La medida de fuerza se dará bajo la modalidad de sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo de mejoras salariales y de un mejor presupuesto para la educación superior.
La medida no solo será acatada por los docentes, sino que también alcanzará al personal administrativo, de servicios y de investigación en todas las sedes y campus de la institución bonaerense.
Los trabajadores exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición urgente de los salarios frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Desde las comisiones directivas de los sindicatos docente y nodocente señalaron que la situación presupuestaria llegó a un punto crítico que compromete el funcionamiento básico de las universidades públicas.
Desde las comisiones directivas del sindicato docente y nodocente detallaron que la situación presupuestaria llegó a un punto crítico que compromete el funcionamiento básico de la universidad.
El paro forma parte de un plan de lucha escalonado que llevan adelante las asociaciones sindicales de todo el país
Nueva Marcha Federal Universitaria confirmada para el 15 de octubre
Las universidades nacionales convocaron a la 5ª Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación.
El principal reclamo de las instituciones educativas es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.
La normativa contempla mecanismos para actualizar los recursos destinados al financiamiento universitario, recomponer salarios y becas estudiantiles.
Paro escalonado de la UBA
Los gremios de la UBA anunciaron un esquema de paros escalonados hasta el 22 de octubre que se realizan de forma rotativa en diferentes facultades y dependencias universitarias.
La medida, convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), se realizará de la siguiente manera:
- Jueves 8: Facultad de Ciencias Sociales.
- Viernes 9: Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
- Martes 13: Coordinación de Deportes.
- Jueves 15: Facultad de Filosofía y Letras.
- Viernes 16: Facultad de Ciencias Veterinarias.
- Lunes 19: Ciclo Básico Común (CBC) y Facultad de Agronomía.
- Martes 20: Institutos Lanari y Vaccarezza.
- Miércoles 21: Instituto Roffo.
- Jueves 22: Hospital de Clínicas.