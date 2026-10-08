Los gremios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) confirmaron un nuevo paro docente y miles de estudiantes podrían quedar sin clases durante el viernes 9 de octubre.

A través de un comunicado conjunto, ADUNSAM, el gremio docente, y APUNSaM, que representa al personal nodocente, convocaron a un cese de actividades por 24 horas.

Sin embargo, la medida no implica la suspensión automática de todas las clases ni afecta necesariamente a todas las facultades: el desarrollo de cada actividad dependerá de la adhesión.

El reclamo de los gremios de la UNSAM

La medida de fuerza se dará bajo la modalidad de sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo de mejoras salariales y de un mejor presupuesto para la educación superior.

La medida no solo será acatada por los docentes, sino que también alcanzará al personal administrativo, de servicios y de investigación en todas las sedes y campus de la institución bonaerense.

Los trabajadores exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición urgente de los salarios frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Desde las comisiones directivas de los sindicatos docente y nodocente señalaron que la situación presupuestaria llegó a un punto crítico que compromete el funcionamiento básico de las universidades públicas.

Desde las comisiones directivas del sindicato docente y nodocente detallaron que la situación presupuestaria llegó a un punto crítico que compromete el funcionamiento básico de la universidad.

El paro forma parte de un plan de lucha escalonado que llevan adelante las asociaciones sindicales de todo el país

Paro docente confirmado en Buenos Aires: los gremios de la Universidad Nacional de San Martín confirmaron la medida de fuerza para este viernes 9 de octubre.

Nueva Marcha Federal Universitaria confirmada para el 15 de octubre

Las universidades nacionales convocaron a la 5ª Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación.

El principal reclamo de las instituciones educativas es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

Paro docente confirmado en Buenos Aires: los gremios de la Universidad Nacional de San Martín confirmaron la medida de fuerza para este viernes 9 de octubre. hxdbzxy

La normativa contempla mecanismos para actualizar los recursos destinados al financiamiento universitario, recomponer salarios y becas estudiantiles.

Paro escalonado de la UBA

Los gremios de la UBA anunciaron un esquema de paros escalonados hasta el 22 de octubre que se realizan de forma rotativa en diferentes facultades y dependencias universitarias.

La medida, convocada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), se realizará de la siguiente manera: