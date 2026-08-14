Un nuevo paro nacional universitario fue confirmado para la próxima semana y afectará el normal desarrollo de las actividades académicas en distintas instituciones del país.

La medida se extenderá durante cuatro días -en algunos casos cinco- y fue anunciada por docentes que reclaman una respuesta del gobierno nacional.

La huelga fue definida por la CONADU Histórica en el marco de un Congreso Extraordinario, donde distintas asociaciones universitarias resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante el conflicto salarial y presupuestario que atraviesa al sistema público de educación superior.

Paro universitario confirmado: ¿qué días no habrá clases?

La medida de fuerza se realizará del martes 18 al sábado 22 de agosto. De esta manera, durante el martes, miércoles, jueves y viernes no se desarrollarán con normalidad las actividades docentes alcanzadas por el paro.

El alcance concreto puede variar según cada universidad y facultad, ya que la medida involucra a los docentes que adhieran a la convocatoria gremial. Por eso, los estudiantes deberán consultar los canales oficiales de su institución para conocer cómo se aplicará en cada caso.

La medida afectará a docentes de universidades públicas que adhieran y podría suspender las clases y actividades académicas durante cuatro días.

¿Quiénes son los alumnos que no tendrán que asistir a clases?

El paro está dirigido a docentes universitarios, por lo que alcanzará principalmente a los estudiantes de universidades públicas cuyos profesores adhieran a la medida de fuerza.

No se trata de una suspensión de clases general para todos los niveles educativos del país. Los estudiantes de escuelas primarias y secundarias no quedan alcanzados por este paro universitario.

En las universidades, en tanto, pueden suspenderse clases y otras actividades académicas durante los días de adhesión de los docentes. La situación dependerá de cada institución, facultad y cátedra.

¿Por qué hacen paro los docentes universitarios y qué reclaman?

Los gremios docentes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial acumulada y una recomposición de los ingresos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Desde la CONADU Histórica también cuestionan el nivel de financiamiento destinado a las universidades públicas y sostienen que el conflicto todavía no encontró una solución.

Como parte de la continuidad del reclamo, el sector también anticipó la posibilidad de coordinar nuevas acciones con estudiantes, trabajadores no docentes e investigadores, incluida una nueva Marcha Federal Universitaria.