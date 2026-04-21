El miércoles pasado, el Gobierno provincial de Córdoba inauguró un paso altonivel ubicado a la altura de la urbanización Valle Escondido, en el cruce de la Avenida República de China y la Avenida Ejército Argentino. Se trata de una obra de 150 metros de extensión. El puente mejorará la seguridad vial y agilizará el tránsito desde Valle Escondido, zona noroeste, hacia ciudad capital de Córdoba o hacia el anillo de Circunvalación. La obra demandó una inversión de 16.500 millones de pesos y fue ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras. Qué características tiene: En este marco, también se realizaron otras tareas: Los beneficios que tiene: Cabe destacar que esta obra ayudará a los residentes a agilizar el tiempo de circulación, sobre todo, en horarios pico donde transitan más de 2.300 vehículos por hora. Tras la inauguración del altonivel de Valle Escondido, Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional, declaró: “En una Argentina donde ver obra es muy difícil, ver la envergadura de esta obra lo hacemos entre todos porque le va a cambiar la vida a la ciudad”. Asimismo, remarcó: “Esta obra da mucho trabajo. Acá hay miles de personas que de manera directa e indirecta trabajan en la obra pública (...) Las obras mejoran la calidad de vida de las personas porque circular por acá ahorra tu tiempo. Genera que tu vida se gaste menos al estar parado en el auto”. A partir de este mes, los vecinos cordobeces contarán con este camino que facilitará su tránsito por la ciudad.