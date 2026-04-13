La Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo corte total en una de las principales autopistas porteñas, lo que impactará de lleno en el tránsito hacia la zona norte y obligará a modificar recorridos habituales. Se trata de la Autopista Illia, un corredor clave que conecta el centro con la zona de Retiro, Aeroparque y el acceso hacia la provincia. El corte será total de la autovía comenzará a las 22 horas del lunes 13 de abril, con una duración estimada de 7 horas, extendiéndose hasta la 5 am del martes siguiente. La interrupción afectará principalmente: También se verán comprometidos accesos clave en la zona de Retiro y Parque Norte. El Gobierno aprovechará el horario de menor tránsito para desconectar y retirar un cartel electrónico ubicado en la intersección de Cantilo y Pampa. Allí, se proyecta la construcción del anillo peatonal Pampa y la ejecución de los pilotes que conformarán la base de la estructura. Este paso nivel y anillo peatonal buscarán mejorar la conectividad entre la Ciudad y el Río de la Plata. La Ciudad habilitará los siguientes accesos para evitar los conflictos en el tránsito: Desde el Gobierno porteño recomiendan evitar la zona durante el horario del corte y planificar los viajes con anticipación, especialmente en horas pico de la mañana siguiente. Este tipo de intervenciones forman parte de un plan integral para mejorar la infraestructura vial, aunque implican restricciones temporales que afectan a miles de conductores.