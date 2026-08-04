Es oficial | SEP confirmó una ayuda de más de 2000 pesos que se entrega en agosto: a quiénes beneficia

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la entrega de un pago extraordinario de más de 2000 pesos destinado al personal docente y administrativo en México durante el mes de agosto.

Esta medida económica de la SEP busca otorgar un apoyo directo al bolsillo de las maestras y los maestros del sector público, reforzando sus ingresos en la quincena 16. Para aquellos que son parte del magisterio o trabajan en instituciones de educación pública, deben conocer cuáles son los requisitos oficiales, los montos específicos, el calendario de depósitos y a quiénes beneficia este bono exclusivo de fin de verano.

¿Cómo es la ayuda del SEP de agosto y cómo se pagará?

De acuerdo con información oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará un pago extraordinario neto de 2,160 pesos en una sola exhibición. Este incentivo no sufrirá ningún tipo de deducción fiscal, por lo que el personal docente y de apoyo recibirá el importe íntegro de manera independiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El depósito se realizará durante la quincena 16, correspondiente a la segunda mitad del mes de agosto. Para verificar la correcta dispersión del recurso, los trabajadores de la educación deberán consultar su recibo de nómina habitual, donde la transacción aparecerá registrada bajo el concepto con la clave C.3W, denominado formalmente como Medida Económica.

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¿A quiénes beneficia la ayuda de más de 2,160 pesos que entregará la SEP?

Según los criterios emitidos por las autoridades educativas en conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), esta compensación está dirigida específicamente al personal adscrito a los subsistemas transferidos a las entidades federativas cuyas plazas reciben financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

Los beneficiarios directos de este bono extraordinario incluyen:

Personal docente y académico : profesores de Educación Normal, Centros de Actualización del Magisterio (CAM) y personal de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Personal no docente: personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), así como trabajadores administrativos, técnicos y de servicios manuales de dichos planteles.

¿Qué otros pagos extraordinarios deposita la SEP al personal docente en la quincena del 16 de agosto?

Además del bono de 2,160 pesos con clave C.3W, la SEP confirmó que en la misma quincena 16 de agosto se efectuará el depósito de la segunda exhibición de la Compensación Nacional Única. De acuerdo con el reporte de la SEP, este concepto contempla los siguientes montos y ajustes netos al año:

Docentes de Educación Básica : reciben una compensación anual total de 13,015.40 pesos netos, la cual incorpora un incremento retroactivo aplicado en esta segunda entrega.

Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE - CIP) : perciben un total anual de 7,726.95 pesos netos distribuidos en las quincenas 02 y 16.

Docentes de Telesecundaria: se les suma el concepto C.GT de 1,795.55 pesos netos desde la primera quincena de agosto.

¿Cómo impactará el incremento salarial de la SEP al sueldo del personal docente durante el año?

El acuerdo negociado entre la SEP y el SNTE contempla también aumentos escalonados al sueldo tabular para fortalecer la economía magisterial.

De esta manera, el personal docente de educación básica, especial e inicial recibe un incremento general del 4% retroactivo al 1 de enero, junto con un 1% adicional desde esa misma fecha y un 2% a partir del 1 de septiembre, alcanzando un 3% total de fortalecimiento salarial.

Asimismo, el calendario oficial contempla compensaciones adicionales en los meses siguientes: