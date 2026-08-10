Las autoridades de tránsito en diversas ciudades de México implementan sanciones rigurosas hacia aquellos automovilistas que incurrieron en infracciones graves.

En regiones como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana, los códigos locales prevén penalizaciones que pueden abarcar desde multas pecuniarias y arresto administrativo hasta la suspensión de la licencia de conducir, dependiendo de la gravedad de la infracción, la reincidencia y el impacto ocasionado.

No obstante, no se trata de una sanción federal estandarizada que se aplique de manera uniforme en todo el territorio nacional; sin embargo, se evidencia una tendencia común: las ciudades están fortaleciendo las repercusiones para aquellos que manejan bajo la influencia del alcohol o sustancias, generan infracciones peligrosas, ocasionan accidentes o transgreden normas fundamentales de seguridad vial.

Fernando, médico: “Si tienes 63 años y tienes que renovar la licencia de conducir, te voy a dar una mala noticia” Shutterstock

Las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir

Las infracciones graves corresponden a aquellas conductas que incrementan el riesgo de un siniestro vial o amenazan directamente la seguridad de otras personas . Entre las infracciones más significativas se destacan:

Conducir bajo los efectos del alcohol.

Manejar bajo la influencia de drogas o sustancias psicoactivas.

Exceder los límites de velocidad establecidos.

Desatender semáforos, señales de alto o zonas peatonales.

Invadir carriles destinados exclusivamente a ciertos vehículos.

Causar un accidente en el que haya personas heridas o fallecidas.

Reincidir en infracciones de tránsito consideradas como peligrosas.

Presentar documentos falsificados para la obtención de una licencia.

Agredir a funcionarios de tránsito durante una verificación o infracción.

Atención conductores: ¿Qué multa hay por conducir sin gafas? (foto: Pixabay).

Alcohol, drogas y reincidencia: las infracciones más sancionadas por las autoridades

La acción de manejar bajo los efectos del alcohol o drogas se encuentra entre las infracciones más severamente penalizadas en las principales urbes de México. Esta transgresión es considerada de gran gravedad, dado que compromete los reflejos del conductor, distorsiona la percepción acerca del riesgo y aumenta la posibilidad de ocasionar accidentes.

En diversas normativas locales, la reincidencia desempeña un papel fundamental. Esto implica que, además de la infracción en sí, resulta relevante determinar si el conductor ha sido sancionado con anterioridad por comportamientos similares.

En la práctica, este enfoque significa que un automovilista podría enfrentar sanciones progresivamente más severas al acumular infracciones graves. Las posibles consecuencias comprenden:

Multas elevadas.

Arresto administrativo.

Trabajo comunitario.

Retención del vehículo.

Suspensión temporal de la licencia de conducir.

Cancelación definitiva del permiso para conducir.

Cómo evitar la cancelación de la licencia de conducir

A fin de prevenir la suspensión de la licencia de conducir, es fundamental que los conductores observen las normas de tránsito establecidas en su localidad, prestando especial atención a las infracciones consideradas graves.

Las principales recomendaciones a seguir son las siguientes: