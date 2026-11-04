Aula vacía con la palabra paro docente escrita en la pizarra.

Un nuevo paro docente podría afectar el desarrollo de las clases en la provincia de Buenos Aires.

La Asociación de Maestros anunció una nueva medida de fuerza para el viernes 6 de noviembre bajo el lema “ El 3% es más pobreza ”. La protesta se realizará en rechazo al aumento otorgado por el gobierno bonaerense.

La suspensión de las clases dependerá de la adhesión de los maestros, por lo que conviene consultar cada caso.

Qué exigen los docentes de la provincia de Buenos Aires

El sindicato cuestiona el aumento del 3% previsto para noviembre y el 3% para diciembre que forma parte del acuerdo salarial alcanzado por el Gobierno bonaerense con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

La Asociación de Maestros sostiene que la paritaria es insuficiente y se organizó para movilizarse bajo el lema “El 3% es pobreza”. “ La aceptación del FUDB a la miseria salarial del gobierno provincial es inaceptable para quienes sostenemos la escuela de la provincia de Buenos Aires ”, comunicaron desde el sindicato.

En el marco del paro del viernes 6, realizarán una protesta frente a la Municipalidad de General Pueyrredón. La fecha coincide con el día en que se depositan los salarios a los docentes bonaerenses.

No hay clases el viernes 6 y los alumnos tendrán un fin de semana de 4 días en Buenos Aires: está confirmado un nuevo paro docente que afectará a miles de estudiantes.

A través de sus redes sociales, el sindicato asegura que el 3% de aumento representa $ 15.000 para profesores y $ 24.000 para maestros de nivel inicial y primario. La Asociación de Maestros exige un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 3.100.000 en blanco y por un cargo.

Cómo queda el calendario escolar con los feriados

La suspensión de clases dependerá de la adhesión de los docentes a la medida de fuerza, por lo que podría variar en cada escuela. Conviene consultar con cada docente.

El paro docente del viernes 6 de noviembre se unirá al fin de semana tradicional del sábado y domingo. Además, el lunes 9 fue decretado feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina.

El miércoles 11 también será feriado en la provincia de Buenos Aires por la visita del Sumo Pontífice. El calendario escolar queda de la siguiente manera: