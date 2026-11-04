Cerró una reconocida fábrica de indumentaria deportiva que trabajaba con marcas internacionales como Adidas, Puma y Lacoste. Se trata de Will Der S.A., la cual anunció el final de dos de sus plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires y dejó un saldo de 120 trabajadores despedidos.

Cierran una reconocida fábrica de Buenos Aires

Will Der S.A. cerró dos de sus plantas ubicadas en General Pacheco, partido de Tigre, y en el Parque Industrial de Las Flores. De acuerdo a los datos del gremio, 90 personas trabajan en la primera y otras 30 en la segunda.

La compañía confeccionaba prendas para reconocidas marcas internacionales, entre ellas Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron. También había realizado trabajos vinculados con la indumentaria deportiva de clubes del fútbol argentino.

El cierre fue comunicado a los trabajadores el pasado viernes 7 de agosto. Según fuentes gremiales, los 120 trabajadores despedidos todavía continúan con el reclamo salarial por el correcto pago de las indemnizaciones.

Los empresarios explicaron que atravesaban dificultades para sostener la actividad debido a la caída de los pedidos y la falta de nuevos contratos de producción.

Además, señalaron el avance de los productos importados y la menor demanda de las marcas que contrataban sus servicios como factores que profundizaron la crisis.

Cierra una fábrica textil

Qué pasó con los 120 trabajadores despedidos

El cierre generó incertidumbre entre los empleados, especialmente por la manera en que se comunicaron las desvinculaciones. En General Pacheco, los trabajadores se presentaron en la fábrica y encontraron los accesos cerrados.

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, inicialmente recibieron una comunicación por WhatsApp en la que se les informó que permanecían suspendidos y que la empresa se contactaría individualmente para avanzar con la finalización de los vínculos laborales.

Al momento, hay operarios que todavía reclaman precisiones sobre los salarios pendientes, las vacaciones adeudadas y las indemnizaciones correspondientes.

La crisis de la industria textil argentina

El cierre de Will Der se produjo en un contexto de retroceso y dificultades para las empresas del sector textil.

Según el boletín económico sectorial de septiembre de 2026 de la Fundación Pro Tejer, la producción textil registró una caída interanual del 13% en julio . En el acumulado de enero a julio, el retroceso alcanzó el 22,6%.

El informe también indicó que la utilización de la capacidad instalada del sector textil se ubicó en el 45,3% durante julio. Esto significa que las fábricas trabajaban por debajo de la mitad de su capacidad productiva.

La situación también afectó al segmento de prendas de vestir, cuero y calzado, que registró una caída interanual del 15,9% durante el mismo mes.