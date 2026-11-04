La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un operativo especial de transporte público para facilitar los traslados de los fieles y de quienes participarán como voluntarios de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre las medidas que anunció el Gobierno se encuentra la entrega de más de 20.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para un sector de la población.

El beneficio permitirá a quienes estén vinculados con la organización de las celebraciones acceder a colectivos, trenes y subtes sin costo durante un período determinado de noviembre.

SUBE gratis por la visita del Papa: quiénes recibirán las 24.000 tarjetas

El Gobierno Nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina un total de 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios que ya fueron designados para colaborar durante la visita del papa León XIV .

El beneficio está destinado a quienes cumplirán tareas de asistencia, logística y organización en las actividades religiosas programadas para CABA, Córdoba y Luján. Las tarjetas serán distribuidas por la propia Conferencia Episcopal entre los colaboradores.

El Gobierno Nacional entregó a la Conferencia Episcopal Argentina un total de 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios que ya fueron designados para colaborar durante la visita del papa León XIV. (Imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias) Gemini

Los plásticos tienen una identificación especial con la leyenda “Voluntario - Visita papa León XIV” y permitirá utilizar sin costo los colectivos, sutes y trenes.

¿Hasta cuándo se podrán usar las tarjetas SUBE gratuitas y qué días cubre el beneficio?

Las 24.000 tarjetas SUBE tendrán viajes gratuitos desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre , inclusive . El período comprende tanto los días previos a la visita como las jornadas de celebración y las tareas posteriores de organización.

Además, el dispositivo contempla un esquema especial para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde CABA hacia Luján, donde se realizará una celebración el miércoles 11 de noviembre. Para ello, se organizarán viajes en colectivo durante el lunes 9 y martes 10.

¿Qué pasará con los colectivos y trenes durante la visita del papa León XIV?

El operativo de transporte durante la visita del papa León XIV contempla modificaciones en los servicios habituales para facilitar los desplazamientos de los miles de fieles que asistirán a las celebraciones.

En el caso de los trenes, funcionarán con frecuencias de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, pese a los feriados establecidos para esas jornadas.

También habrá servicios nocturnos, adicionales y extensiones horarias en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.

Sin embargo, habrá restricciones en algunas estaciones y recorridos por razones de seguridad: