La compañía japonesa Hitachi Digital puso a la Argentina en el centro de un nuevo plan de expansión regional. Según anunció este miércoles, su plan de crecimiento para América Latina contempla una inversión de u$s 300 millones durante los próximos dos años, de los cuales nuestro país concentrará el 75% (lo que equivale a alrededor de u$s 225 millones).

Argentina funcionará como hub regional, debido a la cual la compañía prevé duplicar su equipo local, que ya supera los 1.000 colaboradores, en ese período.

El anuncio se realizó en las nuevas oficinas de Hitachi Digital, ubicadas en el complejo Alrío, en Vicente López, donde funciona la única Demo Zone de la compañía en todo el continente americano.

Hitachi Digital integra bajo una misma estructura a GlobalLogic y Hitachi Digital Services, con lo que combina más de 35.000 profesionales en 27 países y una cartera de más de 880 clientes. Su propuesta reúne la ingeniería digital y el desarrollo de productos de GlobalLogic, la experiencia en sistemas empresariales y operaciones de Hitachi Digital Services, y el conocimiento industrial del Grupo Hitachi, con más de un siglo de trayectoria en sectores como energía, movilidad e industria.

Desde la empresa destacaron que esa combinación permite acompañar a las organizaciones a lo largo de todo su proceso de transformación: desde la definición de estrategias y el desarrollo de nuevas soluciones hasta la modernización de sistemas y la operación de plataformas críticas. Eso, señalaron, constituye un diferencial en el mercado.

“Hoy, las empresas están llevando la inteligencia artificial a todos sus procesos de negocio. Es una transformación compleja y sensible, porque toca las áreas vitales de cada compañía, y no quieren cambiar de proveedor en cada etapa. Necesitan un socio que entienda cómo funciona su industria y que pueda, al mismo tiempo, crear soluciones nuevas, modernizar los sistemas con los que ya operan y mantener todo funcionando a gran escala. Eso es Hitachi Digital: una combinación de capacidades que muy pocas compañías en el mundo pueden ofrecer”, dijo Sebastián Bainer, SVP y Head de Latinoamérica de Hitachi Digital.

Hitachi Digital inauguró hace un mes sus oficinas en Vicente López. Hitachi Digital

Un plan de expansión para Argentina y la región

La compañía proyecta incrementar su facturación regional de aproximadamente u$s 120 millones a u$s 350 millones en los próximos dos años. Para alcanzar ese objetivo, prevé invertir u$s 300 millones en América Latina durante el mismo período, de los cuales el 75% (u$s 225 millones) se destinará a Argentina.

En paralelo, el equipo regional crecerá de 1.700 a 4.500 profesionales, acompañando la expansión de sus operaciones y la demanda de soluciones digitales en los distintos mercados.

Argentina, hub de operaciones de la región

De acuerdo con la compañía, Argentina ocupa un lugar estratégico en el nuevo plan: hoy concentra el 66% de los colaboradores de Hitachi Digital en América Latina, con un equipo de 1.135 personas. Y la compañía proyecta duplicar su dotación local en los próximos dos años.

La decisión responde a la combinación de talento especializado, capacidad de innovación y cercanía horaria con los principales mercados de Norteamérica, factores que permiten trabajar de manera integrada con clientes y equipos globales.

“Argentina cuenta con profesionales altamente capacitados, con una gran capacidad para resolver problemas complejos, innovar y adaptarse a nuevas tecnologías. En un contexto en el que la inteligencia artificial está acelerando los ciclos de trabajo, nuestra cercanía horaria con los clientes de Norteamérica también representa una ventaja estratégica. Por eso el país es nuestro principal centro de operaciones en la región”, explicó Bainer.

Parte de la zona de demostración de tecnologías de Hitachi Digital en sus oficinas de Vicente López. Hitachi

Inteligencia artificial para industrias críticas

El negocio de Hitachi Digital consiste en ayudar a empresas de industrias complejas y críticas a transformar su negocio con tecnología en la nube, datos e inteligencia artificial, sin poner en riesgo operaciones que no pueden detenerse. Entre sus principales sectores se encuentran:

Servicios financieros: modernización de sistemas centrales, banca digital y uso de inteligencia artificial para prevenir fraudes y analizar riesgo crediticio.

Minería y energía: physical AI, que combina la inteligencia artificial con reglas físicas estrictas para cuidar a las personas y a los equipos, y modernización de redes para anticipar fallas.

Telecomunicaciones: modernización de redes, servicios 5G y operaciones cada vez más autónomas.

Medios y entretenimiento: desarrollo y evolución de plataformas de contenido y streaming para audiencias globales.

“Nuestro compromiso con la región es de largo plazo. Queremos que las empresas de América Latina accedan a las mismas soluciones, en el mismo momento, que las de Estados Unidos o Europa. En Hitachi Digital desarrollamos lo que hace funcionar al mundo, y queremos hacerlo, cada vez más, desde acá”, concluyó el ejecutivo de Hitachi Digital.