Suspenden las clases el martes 3 y miércoles 4 por un nuevo paro docente: estos alumnos de Neuquén tendrán dos días sin clases.

Un nuevo paro docente dejará sin clases a miles de alumnos de la provincia de Neuquén durante el martes 3 y miércoles 4 de noviembre.

La Asociación de Trabajadorxs de la Educación del Neuquén (ATEN) confirmó el paro el pasado viernes durante un plenario de secretarios generales realizado en Cutral Co. El sindicato realizará un cese de tareas en rechazo de la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

La suspensión de clases no será por igual en todas las instituciones educativas, ya que dependerá de la adhesión de cada docente a la medida de fuerza.

Qué reclama el sindicato docente

La secretaria general, Fany Mansilla, confirmó que la medida de fuerza se llevará adelante el martes 3 y miércoles 4 de noviembre. La primera jornada de paro incluirá actividades organizadas por cada seccional, mientras que el segundo día habrá una movilización provincial.

La huelga afectará a las escuelas neuqueninas que adhieran a la convocatoria, pero dependerá del nivel de acatamiento en cada establecimiento educativo.

Suspenden las clases el martes 3 y miércoles 4 por un nuevo paro docente: estos alumnos de Neuquén tendrán dos días sin clases. Aten.com | ChatGPT

ATEN exige una recomposición salarial del 50% del salario básico, la derogación de un adicional y la incorporación de esos montos al sueldo básico. En esta línea, reclaman que desde enero de 2027 se aplique una actualización mensual de los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mediante una fórmula que toma el 50% del IPC de Neuquén y el 50% del IPC publicado por el INDEC. A su vez, reclaman un plan estatal de viviendas en todas las localidades y mayores partidas para infraestructura.

Suspenden las clases el martes 3 y miércoles 4 por un nuevo paro docente: estos alumnos de Neuquén tendrán dos días sin clases.

La oferta de la provincia para el primer semestre de 2027 contempla actualizaciones por inflación en abril y julio calculadas sobre el acumulado de cada trimestre. Además, incluye un aumento fijo del 4% sobre los haberes de enero y el pago de un bono de $ 480.000 por cargo en concepto de compensación extraordinaria neta, no remunerativa y no bonificable durante la quincena de ese mes.

La Provincia también propuso asumir el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del ítem de conectividad con una actualización de las asignaciones familiares.

Cómo será el paro docente en Neuquén el martes 3 y miércoles 4

El paro docente afectará el normal desarrollo de las clases en las instituciones en donde los docentes adhieran a la medida de fuerza. Bajo el lema “Por un salario que reconozca la tarea docente”, la medida se realizará de la siguiente manera: