Durante años, para millones de fanáticos del fútbol, hubo una canción de los Mundiales que parecía imposible de superar. Sin embargo, una reciente votación sorprendió al colocar en la cima a un tema mucho más reciente y relegar a varios clásicos que marcaron generaciones.

La protagonista de este resultado volvió a ser Shakira. La artista colombiana no solo logró ocupar los primeros puestos del ranking, sino que además consiguió algo inédito: quedarse con los dos lugares más altos entre las canciones oficiales de la Copa del Mundo elegidas por el público.

La canción de Shakira para el Mundial 2026 fue elegida la mejor de la historia

La revista Billboard realizó una encuesta abierta para elegir la mejor canción oficial de los Mundiales de fútbol lanzada desde 1990.

El primer lugar quedó para “Dai Dai”, el tema interpretado por Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy para la Copa del Mundo de 2026.

La canción obtuvo el 31,28% de los votos y superó a otros himnos mundialistas que durante años fueron considerados referentes de cada torneo.

Cómo quedó el ranking de las mejores canciones de los Mundiales

El segundo puesto fue para “Waka Waka (This Time for Africa)”, la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010, también interpretada por Shakira.

El tema consiguió el 26,65% de los votos y confirmó el enorme impacto que tuvo desde su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los himnos deportivos más populares del siglo XXI.

El podio se completó con “La copa de la vida”, de Ricky Martin, canción oficial de Francia 1998, que recibió el 24,73% de las preferencias.

Los cinco primeros lugares fueron:

Dai Dai (Shakira y Burna Boy) – 31,28% Waka Waka (This Time for Africa) – 26,65% La copa de la vida (Ricky Martin) – 24,73% We Are One (Ole Ola) – 8,01% The Time of Our Lives – 4,08%

Qué pasó con Un’estate italiana y otros clásicos de los Mundiales

Uno de los resultados que más llamó la atención fue la posición de “Un’estate italiana”, la emblemática canción de Italia 1990 interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini.

“Un’estate italiana”, la emblemática canción de Italia 1990 interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini. (Foto: Archivo)

A pesar de ser considerada por muchos aficionados como uno de los himnos más recordados de la historia de los Mundiales, quedó fuera de los primeros puestos y recibió menos del 2% de los votos.

La encuesta también incluyó canciones como “Hayya Hayya (Better Together)”, “Boom”, “Live It Up” y “Gloryland”, que tampoco lograron acercarse a los porcentajes obtenidos por las tres canciones que dominaron el ranking.

Billboard abrió la votación al público el 1 de junio y publicó los resultados el 10 de junio. La compañía no informó cuántas personas participaron en la encuesta, aunque los resultados reflejaron una clara preferencia por las canciones interpretadas por Shakira, quien terminó dominando la clasificación histórica.