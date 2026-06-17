Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizará durante la tercera semana de junio una de las acreditaciones más esperadas por los jubilados y pensionados: el pago del aguinaldo. Esta prestación llegará acompañada bono extraordinario y el aumento aplicado por movilidad, lo que elevará significativamente los montos depositados en sus cuentas bancarias.

En el transcurso del miércoles 17 y el jueves 18 de junio cobrarán distintos grupos en función de la terminación de su DNI. La combinación de beneficios hará que algunos ingresos superen ampliamente los valores habituales.

ANSES confirmó qué jubilados cobran el aguinaldo el 17 y 18 de junio según el DNI

La ANSES continúa con el calendario de pagos correspondiente a junio para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.

Luego de la reanudación del cronograma, los beneficiarios con DNI terminado en 6 tendrán acreditados sus haberes el miércoles 17 de junio.

En el transcurso del miércoles 17 y el jueves 18 de junio cobrarán distintos grupos en función de la terminación de su DNI. (Foto: Archivo)

Por su parte, quienes poseen DNI finalizado en 7 cobrarán el jueves 18 de junio, fecha en la que también recibirán el aguinaldo junto con el resto de los adicionales correspondientes al mes.

El calendario continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

Jubilados con haberes superiores a la mínima: desde el 23 de junio.

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo, bono y aumento de ANSES en junio

Durante junio, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99 tras la aplicación del aumento del 2,58% por movilidad.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto para los sectores de menores ingresos que integran el sistema previsional.

Además, los beneficiarios perciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). En el caso de quienes cobran la mínima, el aguinaldo alcanza los $201.659.

De esta manera, el ingreso bruto total para los jubilados que perciben el haber mínimo llega a $674.976,99 durante junio.

Los montos que recibirán pensionados y beneficiarios de PUAM con el aguinaldo

ANSES también informó los importes que recibirán otros grupos alcanzados por el esquema previsional durante este mes.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán un total de $553.981,59, considerando tanto el aguinaldo como el bono extraordinario.

En tanto, quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán ingresos de $493.483,89 con los adicionales correspondientes.

Para los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima, el aguinaldo también será más elevado. La jubilación máxima quedó fijada en $2.713.948,17, por lo que el medio aguinaldo asciende a $1.356.974, generando acreditaciones considerablemente más altas durante junio.