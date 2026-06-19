El negocio de las pausas de hidratación: por qué dos minutos junto a Messi valen más que Gran Hermano
Un segundo durante un partido de la Selección puede costar el doble que en Gran Hermano. Detrás de esa diferencia aparece un fenómeno que la FIFA incorporó por razones sanitarias, pero que terminó convirtiéndose en una de las oportunidades comerciales más rentables del Mundial.
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