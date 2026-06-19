El nuevo operativo de ICE comenzó el 13 de junio junto con el inicio de los partidos y seguirá hasta el final del campeonato.

El Mundial 2026 se juegan en Estados Unidos, en medio del endurecimiento de las medidas migratorias que afecta a todos los inmigrantes del país.

En este contexto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que forma parte del equipo de seguridad que se usará en Nueva York y Nueva Jersey.

El nuevo operativo de ICE comenzó el 13 de junio junto con el inicio de los partidos y seguirá hasta el final del campeonato.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que forma parte del equipo de seguridad Shutterstock

ICE confirmó nuevos operativos para el Mundial 2026 en estos estados: ¿Cuál será su papel en estos lugares?

Según informó la misma agencia, su participación se integra a un esquema federal relacionado a eventos masivos. El objetivo es coordinar acciones de prevención y respuesta ante posibles incidentes que puedan impactar de forma negativa en el desarrollo de los encuentros.

No obstante, se aclaró que la estrategia no incluye controles migratorios generalizados dentro de los estadios, ni tampoco operativos de alcance masivo en relación al estatus migratorio de los asistentes.

¿Qué buscará ICE en sus operativos?

El foco en las tareas del ICE para el Mundial 2026 estará puesto principalmente en la protección de los espectadores, deportistas y trabajadores del evento.

Las principales tareas incluyen: