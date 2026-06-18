En esta noticia ¿Qué es Google Trends y cómo funciona?

La Copa del Mundo 2026 ya arrancó y, como era de esperarse, la pasión futbolera se trasladó inmediatamente a internet. En nuestro país, Google se consolida cada día como el buscador más utilizado por los argentinos a la hora de sacarse dudas, consultar horarios de partidos o buscar información sobre los protagonistas del torneo en tiempo real.

Cada jugada, polémica o dato histórico que pasa por la televisión se convierte, casi en simultáneo, en miles de dedos tipeando en las a lo largo de todo el territorio nacional.

Para registrar y medir ese enorme volumen de curiosidad colectiva, existe una herramienta pública y gratuita que analiza el comportamiento de los usuarios minuto a minuto: Google Trends.

Esta plataforma se convierte en un termómetro ideal durante eventos masivos como el Mundial, ya que nos permite observar de manera gráfica y transparente qué temas están despertando mayor interés en los internautas y con qué velocidad crecen las búsquedas.

El partido del Grupo A entre República Checa y Sudáfrica dio un hito histórico: la estadounidense Tori Penso se convirtió en la segunda mujer en la historia en dirigir como árbitra principal en un Mundial masculino de mayores.

¿Cómo se vio este hito en las pantallas de Google Trends? La plataforma lo detectó de inmediato.

¿Qué es Google Trends y cómo funciona?

Google Trends es una herramienta gratuita y de libre acceso que muestra la popularidad de los términos de búsqueda en Google.

Así detectamos la tendencia de Tori Penso en Google

Es importante entender que la plataforma no revela la cantidad exacta de personas que escribieron una palabra, sino que utiliza una escala de intensidad relativa que va del 0 al 100.

El gráfico de interés a lo largo del tiempo refleja cómo la búsqueda "Tori Penso" se dispara en la cercanía al partido entre República Checa y Sudáfrica.

El valor 100 representa el punto máximo de popularidad de un término en el tiempo y lugar seleccionados (por ejemplo, Argentina en las últimas 24 horas), mientras que un valor de 50 significa que el término tuvo la mitad de interés.

Los dos picos en el mapa de interés sobre “Tori Penso”

La curva sube de golpe hasta tocar el valor máximo de 100 justo cuando los canales de televisión y portales de noticias confirman las formaciones y mencionan el dato histórico del arbitraje.

El segundo pico encontró su espacio justo antes del inicio del encuentro del equipo europeo y el africano.

El ingreso a las tendencias en tiempo real

En el panel de tendencias diarias y en tiempo real para Argentina, el nombre “tori penso” irrumpió con fuerza, registrando una aceleración vertical en su volumen de búsquedas con un incremento superior al 1.000%.

Esto nos indica que el público general no solo estaba pendiente de la transmisión del partido, sino que reaccionó de forma masiva ante la novedad del arbitraje, volcándose a internet para conocer la identidad y la trayectoria de la jueza de 39 años.

El arbitraje de Tori Penso ya quedó en los libros de la FIFA, pero además, nos muestra con claridad cómo una herramienta gratuita nos permite leer el presente y entender qué nos llama la atención.