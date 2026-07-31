Ni azúcar ni harina: la forma ideal y saludable de hacer un bizcochuelo de limón en pocos minutos para acompañar el mate

Julio se despide con un cambio de tiempo que promete ser uno de los más intensos del invierno. Durante al menos 48 horas se esperan fenómenos severos que afectarán a distintas regiones de Argentina.

Aunque muchos relacionan este tipo de eventos con la tormenta de Santa Rosa , el fenómeno previsto para el cierre del mes responde a otro proceso meteorológico acompañado por lluvias, granizo nieve y vientos de hasta 150 km/h .

Tormentas fuertes y lluvias: las provincias que están bajo alerta

El viernes será el día más complicado para el centro del país. El avance de un frente frío favorecerá la formación de tormentas fuertes sobre varias provincias.

Llega la tormenta más temida del año con 48 horas de lluvias, granizo y vientos de hasta 150 km/h. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Entre las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias intensas figuran:

Buenos Aires.

La Pampa.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Santiago del Estero.

Los especialistas advierten, a su vez, por la posible caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas cercanas a los 100 km/h , además de acumulados de lluvia que podrían superar los 50 milímetros en pocas horas.

Viento Zonda, ráfagas de hasta 150 km/h y nevadas

Mientras las tormentas avanzan sobre la región pampeana, el oeste argentino enfrenta otro escenario de riesgo por los fuertes vientos.

El avance de un frente frío favorecerá la formación de tormentas fuertes sobre varias provincias. (Foto: Captura de pantalla Windy)

En la cordillera de Neuquén, Mendoza y San Juan continuarán las nevadas, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 20 y los 50 centímetros.

Además, el oeste de La Rioja y Catamarca permanecerá bajo alerta naranja por ráfagas de hasta 150 km/h . En San Juan, La Rioja, Catamarca y Jujuy también volverá el viento Zonda , con un rápido aumento de la temperatura y baja humedad.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

La Patagonia continuará bajo condiciones invernales extremas, con nevadas persistentes y temperaturas muy bajas en sectores de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

A partir del sábado, el frente frío avanzará hacia el noreste y comenzará una mejora gradual de las condiciones en gran parte del país.

De todos modos, el SMN advirtió que todavía podrían producirse cambios en la intensidad y la ubicación de los fenómenos más severos, por lo que recomendó seguir las próximas actualizaciones de las alertas oficiales.

Las claves del temporal

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, se aguardan por los siguientes fenómenos: