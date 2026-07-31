Los planes al aire libre para este viernes deberán quedar en pausa, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso que abarca gran parte del territorio argentino.

El avance de un sistema de inestabilidad y el desarrollo de una ciclogénesis mantendrán a más de diez provincias bajo alertas amarillas y naranjas por tormentas severas, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que en sectores cordilleranos podrían superar los 100 km/h, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

El centro y este del país serán las zonas con mayor inestabilidad asociada al frente de tormentas, mientras que otra franja de provincias enfrentará vientos que podrían superar los 70 km/h.

Se acerca una tormenta negra: cuáles serán las zonas afectadas

El centro y este del país sufrirá la mayor inestabilidad asociada al frente de tormentas. Gran parte del territorio bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrarán el período más crítico entre la tarde y la noche.

Fenómenos previstos: tormentas aisladas fuertes, algunas de características severas, acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar de manera puntual los 90 km/h.

Precipitación acumulada: se estiman entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las provincias de la región central sufrirán tormentas de variada intensidad a lo largo del viernes.

Fenómenos previstos: abundante caída de agua en cortos períodos, posible caída de granizo, importante actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Alerta por ciclogénesis: ¿dónde y cuándo habrá tormentas?

Para el resto de las jurisdicciones, desde la franja central hacia el norte argentino, el SMN emitió alerta amarilla por vientos intensos.

Sectores afectados: San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, sectores del NOA y franja cordillerana.

Características del viento: se aguardan vientos del sector norte y oeste con velocidades promedio de 30 a 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar o superar los 70 km/h (pudiendo ser mayores en zonas altas de cordillera).

Recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional

Ante las alertas vigentes, las autoridades recomiendan adoptar medidas de prevención según cada tipo de fenómeno:

En zonas bajo alerta por tormentas (naranja/amarilla)

Evitá salir de tu vivienda salvo fuerza mayor.

No saques la basura y mantené limpios desagües, canaletas y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua a la propiedad.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, muebles de exterior, chapa).

Buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado si te encontrás al aire libre.

En zonas bajo alerta por vientos (amarilla)