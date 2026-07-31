Las manzanas son las frutas más elegidas al momento de complementar una alimentación saludable, ya que aportan innumerables nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes.

Si bien ambas variantes son buenas para la dieta, existen diferencias que deben ser tomadas en cuenta al momento de comprarlas, ya que depende de los objetivos de salud.

Alimentación saludable: cuáles son las diferencias entre las manzana rojas y verdes

En cuanto a los sabores, las verdes están caracterizadas por ser agrias y refrescantes. Tienen un toque ácido y son populares en la preparación de platillos en los que se busca equilibrar la acidez y el dulce.

Por su parte, las rojas suelen ser más suaves y jugosas, por lo que ofrecen una experiencia diferente al ser mordidas. También, cuentan con sabores más suaves ya amigables al paladar.

Ambas aportan una amplia gama de nutrientes que benefician al organismo, pero las manzanas verdes son más adecuadas para quienes desean controlar los niveles de azúcar.

En la misma línea, aportan grandes cantidades de fibra que regulan los niveles de glucosa y mejoran la salud digestiva. También, es recomendada para quienes sufren de enfermedades óseas por su alto contenido en minerales.

Por su parte, las manzanas rojas cuentan con una mayor cantidad de vitamina C, la cual es esencial para fortalecer el sistema inmunológico y potenciar la absorción de hierro.

Estas frutas contienen más antioxidantes que combaten los daños generados por los radicales libres. Al tener un sabor menos ácido, son recomendadas para quienes sufren de problemas estomacales como la acidez.

Manzana roja vs manzana verde: los valores nutricionales de cada fruta

Cada 100 gramos de cada variedad aportan los siguientes nutrientes:

Nutriente Manzana verde Manzana roja Calorías 52 kcal 48 kcal Carbohidratos 13.8 g 12.8 g Fibra 2.6 g 2.4 g Azúcares 10 g 10.4 g Proteínas 0.3 g 0.3 g Grasas totales 0.2 g 0.2 g Vitamina C 4.6 mg 4.6 mg Vitamina A 3 IU 54 IU Potasio 107 mg 95 mg Magnesio 5 mg 4 mg Calcio 6 mg 5 mg

¿Cuántas manzanas comer por día?

Si bien las manzanas son un gran alimento para sumar a la dieta, por lo general se aconseja moderar su consumo, ya que aporta una gran cantidad de azúcar natural que puede comprometer a quienes sufren de diabetes o están en riesgo de padecerla.