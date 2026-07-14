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Conservar las cebollas de forma correcta no solo ayuda a que duren varias semanas o incluso meses, sino que también permite mantener mejor su sabor y evitar desperdicios.

Si bien la heladera parece el lugar ideal para mantener frescos los alimentos, en este caso puede acelerar el deterioro de su textura y alterar sus propiedades.

La clave está en elegir el lugar adecuado y seguir algunas recomendaciones simples que permitirán poder almacenarlo sin riesgo de desperdicio.

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Por qué no conviene guardar las cebollas en la heladera

Aunque es una práctica frecuente, refrigerar las cebollas enteras no es la mejor opción, ya que las bajas temperaturas hacen que parte de sus azúcares naturales se transformen en almidón, lo que modifica su textura y las vuelve más blandas.

Además, la humedad del refrigerador favorece su deterioro y puede hacer que desprendan olor, afectando a otros alimentos almacenados.

La heladera puede acelerar el deterioro de su textura y alterar sus propiedades. (Fuente: archivo)
La heladera puede acelerar el deterioro de su textura y alterar sus propiedades. (Fuente: archivo)

Cuál es el mejor lugar para guardar las cebollas y que duren más tiempo

Los especialistas recomiendan conservar las cebollas en un ambiente fresco, seco, oscuro y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

Para almacenarlas correctamente, conviene seguir una serie de consejos:

  • Guardarlas en una red, canasto o estante con buena ventilación.
  • Evitar las bolsas de plástico, ya que retienen humedad.
  • No colocarlas junto a las papas, porque aceleran su brotación.
  • Retirar las cebollas que presenten moho o humedad para evitar que afecten al resto.
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