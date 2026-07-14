China inauguró la obra del siglo: la estación de trenes más grande del mundo que mide 170 canchas de fútbol

Comenzó la construcción de la estatua de Jesucristo más grande del mundo: superará al Cristo Redentor de Río de Janeiro

China sumó un nuevo récord en materia de infraestructura con la apertura de la Chongqing East Railway Station, considerada la estación de trenes más grande del mundo. El complejo ferroviario, ubicado en la ciudad de Chongqing, ocupa una superficie superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol.

Tras siete años de obras y una inversión cercana a los 7.800 millones de dólares, la terminal comenzó a operar oficialmente el 27 de junio de 2025, consolidándose como uno de los principales centros de transporte ferroviario del país.

Así es la estación de tren más grande del mundo

La magnitud del proyecto hace que su ingreso recuerde más a un aeropuerto internacional que a una estación ferroviaria tradicional.

En total, la terminal cuenta con:

15 plataformas.

29 vías ferroviarias.

Capacidad para movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

Más de 5.000 asientos, de los cuales 1.000 incorporan puertos USB para cargar dispositivos electrónicos.

Restaurantes, comercios y pantallas digitales distribuidas por todo el complejo.

El diseño fue pensado para facilitar el desplazamiento de miles de viajeros cada día y reducir la congestión incluso en los momentos de mayor demanda.

Una arquitectura que mezcla naturaleza y tecnología

Uno de los aspectos que más llama la atención de la Chongqing East Railway Station es su propuesta arquitectónica.

La terminal combina una estética futurista, inspirada en el estilo cyberpunk, con elementos representativos de la región montañosa donde se encuentra.

China inauguró la obra del siglo: la estación de trenes más grande del mundo que mide 170 canchas de fútbol

Entre sus principales características destacan:

Columnas diseñadas para simular los árboles hungjue, típicos de Chongqing.

Conductos de ventilación con forma de flores.

Señalización elaborada con bambú local.

Iluminación de neón y acabados metálicos que refuerzan su imagen moderna.

El objetivo fue integrar innovación tecnológica con referencias al paisaje y la identidad cultural de la ciudad.

¿Qué ciudades conecta?

La estación forma parte de uno de los principales corredores ferroviarios de alta velocidad de China.

Desde allí parten servicios hacia importantes ciudades como:

Shanghái.

Pekín.

Chengdu.

Cantón (Guangzhou).

Los recorridos tienen una duración aproximada de entre seis y ocho horas, dependiendo del destino.