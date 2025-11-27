Se acerca el invierno y una tendencia inesperada empezó a ganar terreno: frotar cebolla en las ventanas de la casa para enfrentar los días más fríos. El método genera curiosidad por su simplicidad y por las mejoras que aporta en la protección del vidrio .

La práctica, aunque sorprendente, ya acumula recomendaciones de usuarios que aseguran resultados visibles. Esto disparó la pregunta sobre para qué sirve realmente y por qué todos lo recomiendan, en un contexto donde los trucos caseros económicos vuelven a ser protagonistas.

¿Para qué sirve frotar cebolla en las ventanas de la casa?

Frotar cebolla en las ventanas crea una fina película natural que reduce la condensación y evita que la escarcha se adhiera al vidrio durante la noche. Sus aceites forman una barrera que limita el hielo y el empañamiento.

El procedimiento es rápido: solo se corta una cebolla a la mitad y se pasa el lado plano sobre el vidrio limpio antes de que bajen las temperaturas. El efecto preventivo se mantiene hasta la mañana siguiente.

Cómo hacerlo correctamente

1- Cortar la cebolla a la mitad.

2- Frotar el lado plano sobre el vidrio seco y limpio.

3- Cubrir toda la superficie.

4- Repetir antes de noches frías.

Los compuestos naturales de la cebolla pueden contribuir a remover la suciedad con mayor facilidad. Fuente: archivo.

¿Por qué todos lo recomiendan y qué alternativas existen?

La técnica es tendencia porque es económica, accesible y no usa químicos. Una cebolla cuesta tan solo centavos de dólar y ofrece un efecto aislante útil para ventanas antiguas o poco selladas.