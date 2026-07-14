Se viene el partido contra Inglaterra: los motivos históricos por los que Escocia hincha por Argentina.

En la antesala del esperado cruce entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial de fútbol 2026 una publicación en redes sociales se hizo viral al enumerar distintas razones históricas y culturales por las que buena parte de Escocia suele simpatizar con el conjunto albiceleste.

El hilo, presentado con tono humorístico pero basado en hechos históricos, sostiene que el vínculo entre ambos países va mucho más allá del fútbol. Desde la inmigración escocesa hasta el desarrollo de este deporte en territorio argentino, la publicación recuerda episodios que, según sus autores, ayudan a explicar esta afinidad.

La cuenta incluso resume su planteo con una frase que despertó miles de reacciones: “Preparamos esta guía oficial para que todos los escoceses entiendan por qué el éxito futbolístico de Argentina es, en varios aspectos importantes, parcialmente responsabilidad nuestra”, escribió la cuenta de X Scottish Banter.

La historia que une a Escocia y Argentina

Uno de los principales argumentos hace referencia a la fuerte presencia de descendientes escoceses en Argentina. Según recuerda la publicación, existen alrededor de 100.000 argentinos con ascendencia escocesa, lo que convierte al país en una de las comunidades de esa diáspora más importantes del mundo. Por eso, Scottish Banter ironiza: “Estadísticamente, solo nos estamos apoyando a nosotros mismos”.

Alexander Watson Hutton, docente nacido en Glasgow, fundó en Buenos Aires la primera liga de fútbol argentina (Fuente: Wikimedia Commons / Dominio Público). Wikimedia Commons / Dominio Público

El hilo también destaca la figura de Alexander Watson Hutton, docente nacido en Glasgow que fundó en Buenos Aires la primera liga de fútbol argentina en 1893. A partir de ese hecho, la publicación sostiene: “Escocia literalmente le enseñó a Argentina cómo jugar al fútbol”, en referencia al hombre reconocido como el padre del fútbol argentino.

Maradona, Mac Allister y el recuerdo de Inglaterra

La publicación también recupera momentos históricos que fortalecieron ese vínculo futbolero. Entre ellos menciona que Diego Maradona convirtió su primer gol con la selección argentina en el estadio Hampden Park de Glasgow y que, años después, debutó allí mismo como entrenador del equipo nacional.

Otro de los guiños apunta al mediocampista Alexis Mac Allister. Sobre él, la cuenta de X bromea: “Con un apellido como Mac Allister, sus credenciales escocesas están fuera de discusión. Algunos lo llaman coincidencia. Nosotros lo llamamos destino”.

Patagonia y un recuerdo imborrable del Mundial de 1986

La publicación también señala que la Patagonia recibió durante el siglo XIX a numerosos pastores escoceses que contribuyeron al desarrollo de la producción ovina. Con humor, el hilo compara la región con Escocia al afirmar: “Es literalmente la isla de Skye, pero con pingüinos”, escribió Scottish Banter.

Para Escocia, la eliminación de Inglaterra a manos de Diego Maradona representó “la mayor pieza de entretenimiento deportivo de la historia” (Fuente: archivo). Télam

Finalmente, uno de los motivos más celebrados por los usuarios aparece vinculado al Mundial de México 1986. La cuenta recuerda la eliminación de Inglaterra a manos de Diego Maradona y sostiene que aquel encuentro representó “la mayor pieza de entretenimiento deportivo de la historia”, un episodio que, para muchos aficionados escoceses, sigue siendo una razón suficiente para alentar a Argentina cada vez que enfrenta al seleccionado inglés.