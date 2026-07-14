Qué es el sesgo doméstico, el fenómeno que explica por qué los argentinos se están animando a invertir afuera con Cedears
La llegada de los Certificados de Depósito Argentinos transformó la forma de gestionar el dinero desde el mercado local. Cómo este instrumento ayudó a derribar una barrera psicológica y operativa global que la economía conductual estudia hace décadas.
Los activos argentinos operan con mayoría de subas tras el dato de inflación de Estados Unidos. El repunte del petróleo por la tensión en Medio Oriente, el IPC de junio y la licitación del Tesoro completan una semana clave para la City.