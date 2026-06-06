La tortilla de papas es un clásico de la gastronomía española que, a pesar de su sencillez, presenta diversas versiones. En este contexto, el debate más conocido se centra en la inclusión de la cebolla y si debe formar parte de la receta.

Mientras ciertos individuos optan por mantener la versión más tradicional sin dicho ingrediente, otros sostienen que su adición mejora tanto el sabor como la textura. A su vez, diversos chefs han opinado sobre cómo elaborar una tortilla verdaderamente equilibrada.

Uno de ellos es el destacado chef español Nino Redruello, quien divulga su método de preparación junto a un consejo que, aunque elemental, podría transformar por completo el resultado final.

Lo dicen los mejores chefs del mundo: “La tortilla perfecta lleva 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla” (foto: archivo).

¿Cuál es la receta de tortilla de papas que aconsejan los chefs?

El chef también aconseja mezclar todos los ingredientes en frío y dejar reposar la preparación durante unos minutos antes de cocinarla. Este procedimiento contribuye a que los sabores se integren mejor y que la mezcla adquiera consistencia.

Para Redruello, la clave reside en mantener una proporción clara y evitar complicar la preparación con pasos innecesarios. Su propuesta se fundamenta en una combinación concreta: 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla.

“Se que la tortilla de papas original es sin cebolla, pero yo la prefiero con. Cuestión de gustos”, explicó en Crónica Global. Así, deja en claro que, más allá de la tradición, el resultado también depende del gusto personal.

Incluso recomienda probar una cucharada antes de llevarla a la sartén. “Si está lo suficientemente buena como para comértela a cucharadas, será una buena tortilla”, certifica el exitoso cocinero.

El impacto del reposo en la tortilla ideal: sabor y textura

El reposo previo tiene un impacto directo en el resultado final, ya que favorece una mejor integración entre el huevo, la papa y la cebolla. Esto se traduce en una tortilla más sabrosa y equilibrada.

Otro beneficio importante es que permite ajustar la preparación antes de cocinarla, ya sea corrigiendo la sal o afinando el sabor general. De esta manera, se reducen errores y se mejora el resultado final.

También ayuda a lograr una textura más uniforme, algo fundamental para que el interior quede cremoso sin perder estructura. La mezcla se vuelve más homogénea y facilita la cocción.

Además, al llegar más asentada a la sartén, la tortilla se cocina de manera más pareja y resulta más fácil de manipular.

Lo afirman los destacados chefs del mundo: “La tortilla ideal lleva 6 papas, 6 huevos y 1 cebolla” (foto: archivo)

Guía práctica para preparar una deliciosa tortilla de papa

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas o en cubos pequeños, buscando asegurar que todas posean un tamaño similar para garantizar una cocción uniforme.

Cocinar las papas en abundante aceite a fuego medio hasta que estén tiernas, cuidando de no dorarlas en exceso para preservar una textura delicada.

Cortar la cebolla en tiras finas e incorporarla a las papas para que se cocine lentamente, alcanzando un estado transparente y bien integrada.

Retirar la preparación, escurrir el aceite y permitir que entibie unos minutos antes de continuar con el proceso.

Batir los huevos en un recipiente amplio e integrar la mezcla de papas y cebolla, asegurando una buena combinación de todos los elementos.

Dejar reposar unos minutos para que los sabores se amalgamen y la mezcla adquiera mayor consistencia.

Volcar todo en una sartén caliente con un poco de aceite y cocinar a fuego medio, controlando la cocción de la base.

Dar vuelta la tortilla con la ayuda de un plato y cocinar del otro lado hasta alcanzar el punto deseado.

Innovaciones en la tortilla de papas: reposo y nuevas hierbas

La tortilla de papas continúa siendo objeto de debate entre chefs y amantes de la cocina. La reciente tendencia sugiere que, al incorporar un tiempo de reposo, se mejora no solo el sabor, sino también la textura de este plato emblemático.

Algunos cocineros han comenzado a experimentar con diferentes tipos de cebolla, destacando la cebolla roja por su dulzura, que podría aportar un nuevo matiz a la receta tradicional.

Adicionalmente, expertos en gastronomía han comenzado a promover la idea de añadir hierbas frescas, como el perejil o el cebollino, como un toque personal que podría realzar aún más la experiencia culinaria. Así, la tortilla de papas no solo se afirma como un plato clásico, sino también como un lienzo en blanco para la creatividad en la cocina.