Adiós a las batidoras tradicionales | Este nuevo electrodoméstico de Lidl es multifunción: tritura y pica los alimentos en pocos minutos.

La cadena Lidl en España amplía su catálogo de pequeños electrodomésticos con una alternativa pensada para quienes buscan agilizar las tareas en la cocina sin gastar de más. Se trata del set de batidora de mano SilverCrest de 600 W, un modelo multifunción que permite triturar y picar distintos alimentos con un solo dispositivo.

Este electrodoméstico destaca por su diseño 2 en 1, su potencia de 600 W y una serie de accesorios que facilitan la preparación de recetas. Además, el 91% de los clientes lo recomienda y cuenta con una valoración de 4,6 sobre 5.

Un electrodoméstico 2 en 1 que tritura y pica alimentos en pocos minutos

El set de batidora de mano ha sido diseñado para realizar dos funciones principales: triturar y picar alimentos. Gracias a su motor de aproximadamente 600 W y a la velocidad regulable, permite adaptar la intensidad según la preparación.

También incorpora un botón turbo que proporciona impulsos de gran potencia para procesar ingredientes más duros. Su pie batidor de acero inoxidable cuenta con un sistema de desmontaje rápido y un diseño especial pensado para reducir las salpicaduras durante el uso.

Además, el cambio de accesorios se realiza de forma sencilla, lo que permite pasar de una función a otra en pocos segundos.

Este nuevo electrodoméstico de Lidl es multifunción: tritura y pica los alimentos en pocos minutos. Lidl

Características del set de batidora de mano SilverCrest

Motor y rendimiento

Potencia de aproximadamente 600 W .

Velocidad regulable sin niveles.

Botón turbo para obtener mayor potencia en momentos puntuales.

Accesorios incluidos

Pie batidor de acero inoxidable de desmontaje rápido.

Picadora múltiple con 500 ml de capacidad útil.

Cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable para picar frutos secos, hierbas aromáticas y queso.

Vaso medidor con 700 ml de capacidad útil y escala graduada.

Diseño y mantenimiento

Sistema de cambio rápido de accesorios.

Pie batidor con diseño antisalpicaduras.

El vaso medidor, la picadora múltiple (sin la tapa del accionamiento) y la tapa de cierre son aptos para el lavavajillas.

Cable de aproximadamente 1,5 metros de longitud.

Contenido adicional

Incluye cinco propuestas de recetas para sacar partido a todas sus funciones.

Este nuevo electrodoméstico de Lidl es multifunción: tritura y pica los alimentos en pocos minutos. Lidl

Precio del electrodoméstico de Lidl y cómo comprarlo

El set de batidora de mano SilverCrest de 600 W tiene un precio de 16,99 euros y se encuentra disponible online a través de Lidl en España.

Con funciones para triturar y picar, accesorios intercambiables, cuchillas de acero inoxidable y componentes aptos para el lavavajillas, este pequeño electrodoméstico se presenta como una opción práctica para quienes buscan renovar los utensilios de cocina con una inversión reducida.