Para evitar la oxidación de la palta, es fundamental tener en cuenta 3 métodos caseros.

Uno de los alimentos más consumidos por quienes buscan incorporar a su dieta diaria una rutina saludable es la palta. Es común para la gran mayoría de las personas consumir por cada comida apenas una mitad de este fruto, y es en esos momentos donde surge una de las preguntas más comunes: ¿cómo debo guardar la palta en la heladera para conservarla por más tiempo?

Es sabido que una vez cortado, el aguacate -tal como es conocido en otras regiones del mundo- comienza a oscurecerse rápidamente y pierde el atractivo color verde que la distingue. Lo que pocos conocen es que existe un truco casero muy simple que puede ayudar a mantener la palta fresca durante mucho más tiempo y reducir así la oxidación.

Por qué la palta se pone negra después de cortarla

El cambio de color de las paltas se produce por un efecto natural conocido como oxidación, que ocurre cuando la pulpa entra en contacto con el oxígeno del aire, determinadas enzimas reaccionan y provocan el oscurecimiento de la fruta.

Este fenómeno puede producirse tanto dentro como fuera de la heladera, por lo que guardarla sin frío no siempre es suficiente para evitar que pierda su color original.

El cambio de color de la palta ocurre cuando la pulpa entra en contacto con el oxígeno del aire. (Fuente: Archivo)

El truco casero para conservar la palta fresca por más tiempo.

Uno de los métodos más recomendados consiste en dejar el carozo en la mitad de la palta que no se va a consumir inmediatamente.

Además, se puede aplicar unas gotas de jugo de limón sobre la superficie expuesta. Gracias a su acidez, el limón actúan como antioxidante y ayuda a retrasar el proceso de oxidación.

La combinación de ambas técnicas permite conservar mejor la frescura y el color verde característico de la fruta durante más tiempo.

Cómo guardar la palta en la heladera para evitar que se oxide

Además de aplicar el limón y conservar el carozo, se recomienda seguir alguna de las siguientes recomendaciones :

Almacenar la palta en un recipiente hermético.

Colocarla boca abajo sobre un plato limpio.

Cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva antes de guardarla en la heladera.

El objetivo es reducir al máximo el contacto de la pulpa con el aire, principal responsable del oscurecimiento.