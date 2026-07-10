Lo hicimos mal toda la vida | Esta es la forma correcta de usar el papel aluminio: ¿cara mate o brillante?

El papel aluminio es uno de los productos más utilizados en la cocina para conservar alimentos, cocinar al horno o proteger preparaciones del calor. Se fabrica a partir de aluminio de alta pureza, un metal ligero, maleable y resistente a la corrosión que puede laminarse hasta obtener hojas extremadamente delgadas.

Durante su fabricación, grandes bloques de aluminio pasan por una serie de rodillos que reducen progresivamente su espesor. En la etapa final, dos hojas de alumunio se laminan al mismo tiempo para evitar que el material se rompa, un proceso que da origen a una de las dudas más frecuentes en la cocina: ¿por qué una cara es brillante y la otra es mate?

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¿Por qué el papel aluminio tiene un lado brillante y otro mate?

La diferencia entre ambas caras del papel alumunio no se debe a un tratamiento químico ni a que una tenga propiedades distintas de conservación.

El acabado brillante aparece porque una de las caras queda en contacto directo con los rodillos de acero pulido durante el laminado final, mientras que la otra permanece en contacto con la segunda hoja de aluminio, adquiriendo un aspecto mate.

En la práctica, ambos lados ofrecen prácticamente el mismo rendimiento para cocinar, congelar o conservar alimentos. La diferencia en la reflexión del calor es mínima y, en condiciones de uso doméstico, resulta insignificante. Por ello, fabricantes y especialistas coinciden en que, salvo indicaciones específicas del envase, puede utilizarse cualquiera de las dos caras.

¿Cuál es la forma correcta de envolver los alimentos con papel aluminio? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los usos más comunes del papel aluminio?

Gracias a su capacidad para actuar como barrera contra la luz, el oxígeno, la humedad y los olores, el papel aluminio es un aliado habitual tanto en la cocina como en la conservación de alimentos.

Envolver alimentos para conservar su frescura.

Cubrir recipientes antes de refrigerarlos.

Cocinar carnes, pescados y verduras al horno.

Proteger alimentos durante la congelación.

Evitar que algunos platillos se resequen durante la cocción.

Cubrir moldes o bandejas para facilitar la limpieza.

Mantener calientes algunos alimentos durante un tiempo limitado.

También es útil para proteger alimentos de la contaminación externa y reducir la pérdida de humedad. Sin embargo, no se recomienda utilizarlo para envolver alimentos muy ácidos o muy salados durante largos periodos, ya que estos pueden reaccionar con el aluminio.

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¿Cuál es la forma correcta de envolver los alimentos con papel aluminio?

La realidad es que no existe una “cara correcta” para envolver alimentos en la mayoría de las situaciones. Tanto el lado brillante como el mate ofrecen prácticamente la misma protección, por lo que el alimento puede colocarse sobre cualquiera de las dos superficies sin afectar su conservación o cocción. La diferencia es consecuencia del proceso de fabricación, no de una función específica.

Para lograr una mejor conservación, lo verdaderamente importante es envolver el alimento de forma hermética, evitando que queden espacios por donde entren aire o humedad.

También conviene presionar suavemente el aluminio para que se adapte a la forma del alimento y refrigerarlo o congelarlo lo antes posible. Estas prácticas influyen mucho más en la protección y la frescura que elegir entre la cara brillante o la mate.