En esta noticia SABIA-Mar y el impacto en la economía y la seguridad

El Gobierno nacional confirmó importantes avances en el desarrollo del SABIA-Mar, un satélite diseñado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El vocero presidencial Adrián Ravier indicó este martes en conferencia de prensa que se encuentra actualmente en una etapa avanzada de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP.

Aunque el proyecto nació originalmente con un enfoque puramente científico para el estudio del ecosistema oceánico, la actual gestión ha reorientado sus capacidades operativas. El objetivo es que el satélite brinde servicios estratégicos que impacten directamente en la seguridad nacional y en la actividad productiva del sector privado.

SABIA-Mar y el impacto en la economía y la seguridad

Una vez que el SABIA-Mar esté en órbita, según indicó Ravier, se convertirá en una herramienta clave para el control y la “optimización de recursos en el Atlántico Sur”. Entre sus funciones principales destacan:

Lucha contra la pesca ilegal: el satélite permitirá realizar monitoreo nocturno y proporcionará geolocalización autónoma de embarcaciones. Podrá identificar tanto buques colaborativos como no cooperativos, lo que permitirá a las fuerzas de control optimizar sus tiempos de reacción.

Inteligencia y Big Data: mediante el uso de mediante el uso de Inteligencia Artificial , se fusionarán los datos de sus sensores ópticos y de radar para generar modelos avanzados sobre el comportamiento de las flotas pesqueras.

Optimización del sector productivo: brindará datos esenciales para la gestión sostenible de la pesca, el desarrollo de la acuicultura nacional y la navegación comercial , aportando información precisa para asegurar y agilizar el tránsito marítimo.

Estudios ambientales estratégicos: el satélite analizará la calidad del agua, la biodiversidad marina y el ciclo del carbono, información crítica para el cumplimiento de estándares internacionales y estudios de productividad.

Según el Gobierno, el foco de los fondos públicos se centró en “programas teóricos hacia iniciativas que generen un aporte concreto al crecimiento del sector privado" y al desarrollo tecnológico del país.

Con este hito, el país busca no solo reafirma su capacidad en la industria aeroespacial, sino también apunta a transformar la información satelital en un activo económico para la explotación eficiente y segura de sus recursos marítimos.